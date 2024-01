Când încep lucrările la planșeul din Piața Unirii. Nivelul de degradare este la 4 din 5. „Trebuie refăcut pe de-a-ntregul”

Planșeul Unirii este o construcţie veche de aproape un secol. A fost început în 1936, pe vremea regelui Carol al II-lea. Trece pe deasupra Dâmboviței și pornește de lângă Hanul lui Manuc, traversează o parte din Parcul Unirii și se oprește în peretele pasajului. Bucata de beton acoperă râul pe o lungime de 360 de metri.

Pe sub pasaj curge Dâmbovița, iar sub râu se află caseta de colectare a apelor uzate. La aproximativ 20-30 de metri sub pământ trece Magistrala 2 de metrou.

Planşeul se află acum într-o stare foarte proastă, cu armături corodate şi rupte pe alocuri, infiltraţii în placa de beton, defecte de execuţie şi mucegai. Construcţia este încadrată în starea a IV-a, nesatisfăcător, din cinci posibile. Lucrările de refacere a planşeului vor dura aproximativ trei ani şi vor începe în 2025.

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4: „Lucrările se vor realiza pe porţiuni, tocmai pentru a nu închide în totalitate Piaţa Unirii. Colaborăm cu experţi în managementul traficului, care vor elabora un plan punctual care să asigure circulaţia obligatorie auto şi pietonală.”

Guvernul a alocat deja 800 de milioane de lei pentru lucrări. Contractul a fost atribuit în urma unei licitaţii publice mai multor firme care vor consolida şi Pasajul Unirii.

Cristi Erbașu, reprezentantul unei firme de construcţii: „Într-adevăr, acesta a fost făcut în etape, de-a lungul a 100 de ani, și sunt zone deteriorate mai mult, altele mai puţin, dar el va trebui acum refăcut pe de-a-ntregul și pe o calculaţie seismică unitară.”

Lucrările vor afecta inclusiv fântânile din Piaţa Unirii. Unele vor fi demontate și aduse la loc, după finalizarea proiectului. Și spaţiul verde va avea de suferit, iar arborii din Parcul Unirii vor fi mutaţi. La terminarea lucrărilor, administraţia sectorului 4 promite că întreaga zonă va fi reamenajată peisagistic, cu spații verzi și zone pietonale.

Circulaţia de la metrou nu va fi afectată de lucrări.

