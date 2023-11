Vârsta e doar un număr. Oameni de toate vârstele au participat la Crosul Unirii de la Alba Iulia

Au 70, 80 și chiar peste 90 de ani. Nimic însă nu le-a stat în cale. Antrenați la numeroase competiții și dornici să arate că vârsta e doar un număr, au încheiat cu toții cursa de aproape 3 kilometri. Competiția devenită un simbol al cetății Marii Uniri a ajuns la a 54-a ediție.

Uniți de pasiunea pentru mișcare, sute de copii, tineri și vârstnici din toată țara și-au dat întălnire la crosul de la Alba Iulia. Unii sunt greu de întrecut, în ciuda vârstei. Precum Vasile, care la 70 de ani are, pe lânga palmares, un tonus de invidiat.

Vasile Hârjioc, alergător Cugir: „Acum 32 de ani am început cu Crosul Unirii. În 32 de ani cred că am ocolit de trei ori Pământul la Ecuator de 40.000 de km, 120.000 de km, în iulie la Adelborden, în Elveția, la campioantul de alergare montană. Am terminat cursa în patru ore și 11 minute și am devenit campion mondial la categoria plus 70. Mișcarea înseamnă sănătate."

Pentru Lucia, sportul este secretul unei vieți lungi și sănătoase.

Lucia Radu, alergătoare București: „Toată lumea mă întreabă de fiecare dată ce vârstă am, nu e un secret 91 de ani și am participat la foarte multe competiții.

Reporter: Cum vă simțiți la 91 de ani?

Lucia Radu, alergătoare București: Ca la 60 poate chiar la 50."

Și pentru Marian, vârsta e doar un număr. Are 76 de ani și nu trece o zi fără să facă mișcare. În plus, nu ratează vreo competiție.

Marian Tănăsie, alergător Pitești: „Alergarea este o pastilă de sănătate plus că alergarea te ține vioi, te ține în formă și cu gândirea mai limpede.”

Voicu Vasilcan, alergător Cugir: „72, alerg de vreo 13 ani printre probele de alergare am o probă cam de 6 km în fiecare zi. 64 km bicicletă și 50 de ture de bazin fără oprire la vârsta asta.”

Crosul Unirii se ține în cetatea Marii Uniri de 54 de ani, în apropierea zilei naționale a României.

Gabriel Pleșa, primar Alba Iulia: „Extraordinară zi 4-5 grade, eu zic, optim pentru alergat.”

La final, participanții au fost premiați.

