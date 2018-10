Lovitură pentru românii care vor să acceseze ”Rabla”. Schimbările anunțate de autorități

iStock

Autovehiculele care nu vor avea inspecţia tehnică periodică făcută nu vor mai putea fi valorificate prin Programele Rabla şi Rabla Plus de la 1 ianuarie 2019, a declarat, marţi, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu, Cornel Brezuică.

"Am considerat că ITP-ul este o condiţie obligatorie în ceea ce priveşte casarea unei maşini şi stoparea poluării, deoarece ITP-ul dă dreptul utilizatorului sau proprietarului de autovehicul de a funcţiona, de a circula pe drumurile publice. Atâta timp cât acesta nu are un ITP valabil, nu poate circula. În consecinţă, nu generează nici emisii şi tocmai acesta a fost considerentul pentru care am introdus în actul normativ care este în vigoare, dar cu aplicabilitate începând cu ianuarie 2019, tocmai pentru a nu crea o blocare a pieţei, condiţia de ITP valabil. Deci, dorim să scoatem din circulaţie toate autovehiculele care generează emisii de poluanţi şi să le înlocuim cu unele noi şi mai puţin poluante", a explicat Brezuică la o conferinţă pe teme de transport inteligent., conform Agerpres.

Acesta a subliniat că este vorba despre un ITP valabil pentru maşina care se dă la casat.

"Programul este în felul următor: trebuie să casezi o maşină veche de peste 8 ani, înmatriculată, care să aibă şi ITP-ul valabil, deci să genereze emisii, şi să o înlocuieşti cu o maşină nouă pe care ţi-o achiziţionezi în cadrul programului, aplicând pentru bonificaţia respectivă, care poate să ajungă la aproximativ 2.000 de euro dacă emisiile de poluanţi ale autovehiculului nou achiziţionat sunt foarte reduse. Noi ne-am gândit la emisiile care sunt generate de autovehicule, pentru că dorim să scoatem de pe drumurile naţionale autovehiculele care funcţionează şi sunt foarte vechi, foarte poluante, şi să le înlocuim cu unele noi, mai puţin poluante. Nu am avut în abordare o astfel de evaluare cu privire la vânzarea/revânzarea de autovehicule", a adăugat şeful AFM, întrebat dacă o astfel de decizie a avut în vedere o eventuală scoatere de pe piaţă a samsarilor de maşini second-hand.

În opinia acestuia, o serie de autorităţi locale, inclusiv sectoarele din municipiul Bucureşti, au luat decizii foarte importante şi foarte bune de a nu mai da loc de parcare pentru maşini care nu au ITP.

"Deci, acel autovehicul, dacă nu circulă, poate fi considerat un deşeu care intră pe obligaţia proprietarului să-l predea unui centru de colectare. Noi vrem să scoatem din circulaţie autovehiculele foarte vechi", a subliniat el.

În ceea ce priveşte tichetele care ar putea rămâne nevalorificate anul acesta în cadrul celor două programe Rabla, Cornel Brezuică a menţionat că ele se vor pierde.

"Tichetele care sunt aprobate prin bugetul anului 2018 trebuie consumate până la finele anului. În situaţia în care, şi nu ne dorim acest lucru, pentru că astăzi mai sunt undeva doar la 9.000 de tichete - consider că până la sfârşitul anului, având în vedere că va fi şi luna decembrie, luna Cadourilor, când piaţa va fi în creştere, se vor termina - dar să presupunem că nu se vor consuma, atunci acestea se vor pierde, urmând ca la elaborarea bugetului pentru 2019 să bugetăm o altă sumă pentru nu ştiu încă ce număr de tichete. În anul 2018, Guvernul României a alocat o sumă importantă pentru programul Rabla. Sunt 40.000 de autovehicule noi care circulă datorită programului Rabla. Am scăpat de 40.000 de rable care au mers la casare şi, totodată, emisia este mult mai mică. La anul nu cunosc (bugetul - n. r.). E devreme a vă spune care va fi bugetul şi cât de repede va începe", a mai spus Brezuică.

El a adăugat că anul viitor programul Rabla cu varianta Rabla Plus se va derula în aceleaşi condiţii, în plus fiind doar cea privind valabilitatea ITP-ului pentru maşina dată la casare.

"Nu am schimbat alte aspecte legate de derularea programului, doar această condiţie de ITP. Programul este unul de succes şi funcţionează de peste 10 ani. Cetăţenii au învăţat mecanismul de finanţare. Sunt cetăţeni care au aplicat de mai multe ori la acest program, deci nu şi-au luat o singură maşină, şi-au luat mai multe maşini de-a lungul acestei perioade. Nu mai avem ce să mai schimbăm. În opinia mea, este un program care a fost încercat şi toate hibele au fost eliminate. Programul Rabla Plus este un program foarte important. Bonificaţia este foarte mare, 10.000 de euro pentru autovehiculul care este full electric. Îi aşteptăm pe toţi doritorii să participe la program.

