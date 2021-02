Lipsa panourilor de siguranță de la metrou a făcut posibilă tentativa de sinucidere de la Dristor 1

O incredibilă operațiune de salvare, la metrou, readuce în discuție problema panourilor de siguranță din stații.

O adolescentă de 15 ani, ajunsă în fața metroului, în subteranele Capitalei, a încercat să-şi ia viaţa, în timp ce părinţii ei divorțau într-o sală de judecată. Le-a spus adevărul celor doi tineri care au smuls-o de pe șine, în ultima secundă. Alexandra și Răzvan au văzut că fata va fi lovită de tren, au strigat la ea, și i-au întins mâinile. Incidentul dramatic putea fi oprit, dacă existau panouri de siguranță. Se vorbește despre ele de ani de zile, dar nu sunt bani.

Miercuri, în timp ce trenul se apropia cu viteză în staţia Dristor 1, o adolescentă sărea pe linia metroului. O tânără de pe peron o vede şi îi întinde mâna. Iar fata vrea să trăiască şi o apucă de mână. Este însă prea grea. Un bărbat sare şi le ajută. Fata este trasa pe peron în ultima clipă.

Alexandra şi Răzvan sunt salvatorii ei.

Alexandra, salvatoare: „A văzut că metroul se apropie şi a sărit între șine. Am strigat la ea. Un alt domn a venit să mă ajute să o tragem. Mă bucur că şi ea auzind că am strigat-o, a avut timp şi a venit către noi pentru că a fost... e puţin spus la limită. Doar văzându-ne că suntem acolo şi că i-am atras atenţia şi într-un fel din punctul meu de vedere a realizat ce se întâmplă şi s-a răzgândit."

Răzvan Lupu, salvator: „Eu coboram şi am auzit-o ţipând. iniţial am crezut că a scăpat ceva. Am făcut doi paşi şi am văzut-o pe aia mică că se ridică în picioare. Când am văzut-o că se ridică în picioare i-am zis, dă-mi mâna. Am tras-o cât am putut de tare. Am văzut puţin în dreapta metroul cum venea. A fost pur şi simplu instinct. Nimic altceva, a fost milisecunda aia când am reuşit să o trag şi a lovit-o metroul peste picior. Orice fracţiune de secundă a contat, mă bucur că am reuşit să o ajut."

Alexandra este studentă. Răzvan este fiul fostului internaţional Dănuț Lupu. În curând va fi ziua lui. Spune că salvarea fetei a fost cel mai frumos cadou pe care şi-l putea face. Adolescenta i-a rugat să o strângă în braţe. Le-a mărturisit că părinţii ei sunt la tribunal pentru divorţ.

Alexandra: „A şi cerut lucrul acesta, să fie alinată, am încercat să vorbesc cu ea ca şi cu o prietenă, să o întreb câţi ani are. Ea se simţea cauza tuturor celor ce se întâmplă."

Răzvan Lupu: „Avea gol în ochi, nu transmitea nimic, era panicată, era într-o stare de şoc. Din câte am înţeles sunt problemele din familie, uşoare traume, uşoare sechele legate de un divorţ al părinţilor."

Adolescenta a fost dusă la Spitalul Obregia. În urmă au rămas multe întrebări. Una ar fi de ce nu s-au montat încă acele panouri de protecţie care i-ar împiedica pe călători să ajungă pe calea ferată.

Ce a făcut Metrorex până acum pentru siguranța călătorilor

Metrorex susţine că face demersuri de peste trei ani pentru o astfel de investiţie. Ar fi 27 de milioane de euro anual pentru cele 63 de staţii de metrou, peste o treime din cât încasează compania din bilete.

În acest moment există un studiu de fezabilitate pentru instalarea unor panouri de protecţie pe prelungirea magistralei 4, care va fi construită intre Gara de Nord şi Gara Progresul.

Până atunci, Metrorex vrea să demareze în staţia Piaţa Victoriei 1 un proiect pilot. Va instala o singură poartă de siguranţă la peronul staţiei şi va urmări cum reacţionează pasagerii.