Mărturiile dramatice ale salvatorilor fetei care a sărit pe șinele de metrou: „Am tras-o cât am putut de tare”

Momente dramatice într-o stație de metrou, în Capitală.

O fată de numai 15 ani, care a avut o clipă de rătăcire și a ajuns pe șine, a fost salvată de doi călători, care așteptau garnitura. A fost pe muchie de cuțit totul: eroii au prins-o de mâini și au ridicat-o din calea trenului care venea în viteză spre stație.

„Am reacționat din instinct", povestesc cei doi.

Alexandra: „A văzut că metroul se apropie și a sărit între șine. Eu am văzut-o. Eram cel mai aproape de ea. Am strigat la ea. Un alt domn a venit să mă ajute să o tragem. Mă bucur că și ea, auzind că am strigat-o, a venit către noi, pentru că a fost... e puțin spus la limită. Doar văzându-ne că suntem acolo, i-am atras atenția și într-un fel, din punctul meu de vedere, a realizat ce se întâmplă și s-a răzgândit."

Rareș Lupu: „Eu coboram și am auzit-o țipând. Inițial, am crezut că a scăpat ceva. Am făcut doi pași și am văzut-o pe aia mică că se ridică în picioare. Când am văzut-o că se ridică în picioare, i-am zis: „Dă-mi mâna”. Am tras-o cât am putut de tare. Am văzut puțin în dreapta metroul cum venea. A fost pur și simplu instinct. Nimic altceva."

Incidentul unde, iată, vedem cu ochiul liber diferența de o fracțiune de secundă dintre viață și moarte, s-a petrecut miercuri, în jurul orei 15, la stația Dristor.

Potrivit anchetatorilor, chiar în acele momente, părinții adolescentei salvate ar fi fost chiar în sala de judecată, pregătiți să divorțeze, amănunt care ar fi împins-o pe fata de 15 ani în fața gestului necugetat.

Să privim totuși partea cu care trebuie să rămânem, după acest episod cutremurător. Intervenția eroică, miraculoasă a celor doi salvatori. Ei au spus că adolescenta s-a răzgândit singură în cele câteva clipe pe care le-a avut până să își dea seama că garnitura intră în stație. De altfel, așa cum se vede, în imaginile care ne-au impresionat pe toți, îi întinde mâinile tinerei, iar bărbatul vine ferm și o ridică dintre șine.

A fost cu adevărat un hop între viață și moarte, iar unul dintre salvatori ne-a povestit că a ales, în ziua respectivă, să meargă cu metroul după mult timp.

Altfel, la fața locului au sosit imediat echipaje de poliție, pompieri, dar și o ambulanță, iar adolescenta a fost dusă la Spitalul Obregia.

Mai mult ca sigur, va avea nevoie cu siguranță de consiliere psihologică după acest incident.