Lideri sindicali: Majoritatea mașinilor folosite în misiuni de poliţiştii români sunt sicrie pe roți

Caroserii ruginite, cauciucuri tocite şi sisteme de siguranţă improvizate - aşa arata multe dintre maşinile folosite în misiuni de poliţiştii români.

La Braşov, inspectorii OPC au decoperit în trafic mai multe astfel de autoturisme aflate într-o stare deplorabilă şi au aflat de la RAR că unele nu aveau nici Inspecţia Tehnică Periodică la zi. Liderii de sindicat spun că jumătate din parcul auto al Poliţiei Romane ar fi trebuit casat încă de acum 10 ani.

Inspectorii OPC Braşov au văzut în trafic mai multe maşini ale poliţiei care arătau jalnic, iar pe 12 dintre acestea le-au fotografiat sau filmat. Au cerut apoi de la Registrul Auto Român date despre inspecţiile tehnice periodice ale acestor autoturisme.

Claudiu Susanu, inspectorul șef al OJPC Brașov: "Parte dintre maşinile observate de noi în trafic nu deţineau ITP valabil".

În ciuda probelor video, Poliţia Braşov susţine că toate maşinile fără ITP erau retrase din circulaţie şi depozitate în vederea casării. Restul rablelor vizate de inspectorii OPC au însă inspecţia tehnică făcută.

Claudiu Susanu: "Starea evidentă a acestora este una total necorespunzătoare, deci este cel puţin cu semnul întrebării cum ar fi putut să obţină ITP acele maşini".

Liderii sindicali din Poliţia Română spun că nu doar colegii din Braşov au această problemă, ba chiar că jumătate din parcul auto al MAI ar fi trebuit casat.

Ioan Cănărău, polițist Roman: "Cam aşa arată unele maşini de poliţie în 2020. Uitaţi cum mănâncă rugina din portieră. Dacă ne uităm şi în interior, iar rugină peste rugină şi sper să nu fiu pus la plată pentru ce fac acum".

Acest poliţist din oraşul Roman a reclamat de mai multe ori starea jalnică a maşinilor cu care e nevoit să lucreze. A fost cercetat disciplinar pentru că a îndrăznit să facă publice aceste lucruri. Colegii lui au prins însă curaj.

Gabriel Butnaru, poliţist Roman: "La această maşină care sunt problemele? Are 14 ani şi nu are servo nu are abs închidere centralizată aer. Acum stă aprins senzorul de la airbag. După cum se vede nici benzină nu are".

Cosmin Andreica, liderul Sindicatului Europol: "Vorbim despre nişte sicrie pe roţi, pentru că aşa le spunem, în condiţiile în care nu oferă niciun fel de protecţie. De multe ori avem replici absurde şi ironice din partea şefilor care spun ok, dacă nu vrei s-o conduci, n-o conduce, o să mergi cu bicicleta sau o să mergi pe jos să îţi faci meseria".

În urmă cu o lună, Poliţia Romană a anunţat că anul acesta va achiziţiona 6744 de maşini noi. 17 dintre acestea au ajuns astăzi la IPJ Argeş.