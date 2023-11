Legendă de 1 noiembrie. Ziua în care Porțile Tărâmului de Dincolo se deschid, iar cei adormiți vin la lumină

Tradiția spune că în această noapte sufletele celor care nu mai sunt printre noi vin spre lumină.

De ziua pomenirii morților cimitirele din Banat și Transilvania sunt pline de lumânări aprinse. Cu brațele pline de flori, credincioșii vin la mormintele celor care au părăsit această lume și se roagă pentru sufletul lor să își găsească liniștea.

Augustin Barbut, preot romano-catolic: „Noi avem speranța că răposații noștri vor învia în ziua de apoi".

Potrivit tradiției, în această noapte sufletele adormiților se întorc în lumea celor vii, iar lumânările aprinse le arată calea.

La Cluj, ortodocși sau catolici, credincioșii au trecut pe la mormintele celor dragi.

Sărbătoarea a fost marcată și de un concert simfonic organizat în Cimitrul Central din oraș. Alți credincioși au venit în timpul zilei.

Femeie: „Am fost și am curățat mormântul. L-am spălat, am pus florile și astăzi am venit cu nepoata să aprindem lumânările, să ne rugăm. E soțul meu care e îngropat aici".

O femeie își plânge soțul plecat de mai bine de jumătate de veac.

Femeie: „Am făcut un mormânt frumos. Ne gândim la cei care nu mai sunt cu noi, îi iubim și acum și le dorim să îi odihnească Dumnezeu în pace".

Femeie: „În fiecare an niște flori, lumânări. Petrecem puțin timp aici. Ne amintim cu drag de timpul pe care l-am petrecut cu ei și subliniem că nu i-am uitat”.

Și în Mureș, după prânz, cimitirele au fost pline.

Femeie: „De fiecare dată venim cu familia. Acum am venit mai repede cu copiii".

Potrivit tradiției, în prima noapte de noiembrie, porțile Tărâmului de Dincolo se deschid, iar cei adormiți vin la lumină.

echipa: Daniel Preda, Alexandra Clej, Doina Plăcintă, Reka Bereczky

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 01-11-2023 19:53