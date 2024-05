Festivalul Internațional de Film de la Cannes începe cu dezvăluiri explozive. Care este cea mai așteptată producție

Freamătul de curiozitate și emoții, care precede de obicei deschiderea evenimentului, a fost afectat, în acest an, de iminența unor noi dezvăluiri despre abuzuri sexuale în industria cinematografică franceză.

La capitolul filme, criticii si cinefilii prezenți la Cannes au de ce sa aștepte cu entuziasm proiecțiile. Filmul pe care nimeni nu vrea să-l rateze este drama ştiinţifico-fantastică "Megalopolis", proiectul de suflet al lui Francis Ford Coppola. Acesta a investit in film 100 de milioane de dolari din banii lui, făcuți din comerţul cu vin, ca să nu stea la mâna marilor studiouri de la Hollywood.

Thierry Frémaux, delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes: "În martie, Coppola mi-a zis Cred ca as avea ceva de aratat. Din partea unui Francis Coppola, asta e o declaratie umila, smerita/./ Am vazut filmul si i-am zis imediat ca-l includ in competitia oficiala. Mi se pare admirabil că, la 85 de ani, a rămas același regizor independent dintotdeauna, un artist care vrea și are curajul să-și arate munca aici, la Cannes".

Însă, festivalul începe sub auspiciul unor dezvăluiri explozive ale campaniei MeToo. Circulă zvonul că, simultan cu ceremonia de deschidere, zece personalităţi de prim rang din cinematografia franceză vor fi acuzate de abuzuri sexuale. Preventiv, organizatorii festivalului au angajat câțiva specialiști în gestionarea crizelor. În funcţie de gravitatea acuzaţiilor, unele filme riscă să fie eliminate din program sau unora dintre cei invinuiți li s-ar putea cere să nu-şi facă apariţia pe covorul roşu.

Thierry Frémaux, delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes: "Un ziarist m-a întrebat ce s-a schimbat la festival în ultimii 20 de ani. Și i-am spus că s-au schimbat întrebările dumneavoastră. În trecut, vorbeam doar de filme de cinema. Noi, organizatorii, aveam anxietati, emoții, doar legate de filme. Dacă o să placă, dacă o să fie detestate, cine o să câștige premiile. Dar noi tot încercăm să facem un festival în afară acestor polemici".

Un alt subiect extra-cinema care a suscitat deja un interes enorm este prezența în competiția oficială a unui film iranian realizat de Mohammad Rasoulof. Regizorul a reușit să fugă din Iran și va fi prezent la proiecție. Acesta a postat, în noaptea de luni spre marți, o scurtă înregistrare în care se văd muntii înzăpeziți. Este atașată o postare in care le multumeste celor care, cu riscul vietii, l-au ajutat să se ascundă și să treacă granița. Săptămâna trecută, un tribunal din Teheran îl condamnase pe Rasoulof la 5 ani de închisoare și lovituri de bici pentru presupusa încălcare a securităţii naţionale.

Patru dintre cele 22 de filme din competiţie au fost regizate de femei, iar juriul va fi condus de Greta Gerwig. La 40 de ani, este cea mai tânără preşedintă a juriului de la Cannes după Sofia Loren, în 1966.

Thierry Frémaux, delegatul general al Festivalului de Film de la Cannes: "În primul rand, ne-a placut mult „Barbie”. Si asta conteaza cand esti presedintele unui juriu. Cand judeci munca altora trebuie sa ai tu insuti legitimitate in aceasta pozitie. Am considerat ca avem de-a face cu o a artista tanara venita din lumea filmului independent care deodata reuseste un mare succes de box-office. Dar unul sofisticat, de arta as zice. Așa că, pentru noi, ea e cumva cineastul ideal".

Cea de-a 77-a editie a festivalului de la Cannes se deschide cu "Al doilea act", o comedie franțuzească. În distribuţie îi regăsim pe Lea Seydoux, Vincent Lindon şi Louis Garrel.

