Lecție de supraviețuire pentru elevi. Asociația Colectiv, despre reacțiile în fața focului

Elevii unei școli din Iași au asistat joi la o adevărată lecție de supraviețuire. Membrii Asociației Colectiv, împreună cu unul dintre supraviețuitorii tragediei, le-au vorbit copiilor despre ce trebuie să facă în caz de incendiu.

La întâlnirea emoționantă, copiii au primit și câți de colorat cu povestea luptei dintre apă și foc.

Elevii de gimnaziu de la această școală i-au așteptat cu multe întrebări pe membrii Asociației Colectiv. Copiii au fost curioși și emoționați în același timp să vadă cum s-a schimbat viață celor care au supraviețuit incendiului din 2015.

Întrebări pentru membrii Asociației Colectiv

„Pe mine nu mă deranjează să mă întrebați ce am pățit, pentru că este o parte din mine, eu sunt ok cu asta. Am fost la psiholog după Colectiv să mă repar psihic și fizic”, povestește supraviețuitorul.

Fetiță: Credeți că dacă anumite victime știau cum să reacționeze ar fi fost în viață?

Supraviețuitor: Cu siguranță. Băiatul meu și nu numai au avut arsuri de cai respiratorii.

Fetiță: De ce?

Supraviețuitor: Pentru că nu au știut că nu trebuie să respire aerul cald

În timpul întâlnirii, puștii au primit cadou o carte de colorat, "Povestea luptei dintre Apă și Foc", realizată de în colaborare cu Inspectoratul General pentru Situațîi de Urgență. Cartea, gândită și adaptată pentru copii, îi învață pe cei mici cum să reacționeze în cazul unui incendiu.

„Ne-am dat seama că nu am știut să reacționăm, nu noi, copiii. Nu au știut că trebuie să se culce pt că flacăra acționa la nivel, din cauza asta toți au răni la cap, la mâini. Și atunci am spus că trebuie să educăm copiii și prin ei să ajungem și la adulți”, spune Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv.

„Scopul nostru este educarea și conștientizarea copiilor. Cred că dacă aș fi știut măcar puțîn poate aș fi scăpat mai ușor și aș fi reușit să ies mai ok”, spune Silviu Ciocanelli, supraviețuitor Colectiv.

Elevii au fost marcați de tot ce le-au mărturisit cei care au trecut prin tragedia de la Colectiv, soldată cu moartea a 64 de oameni.

„Am învățat că fiecare om are o poveste și nu ar trebui să-l judec după aparențe, am primit această carte și o să învăț din ea. Abia aștept să o citesc acasă”, spune o elevă.

„A fost o lecție de viață, de supraviețuire, pe care copii au asimilat-o mai curând decât dacă ar fi mers în vizită la pompieri”, a spus profesoara, Simona Toma.

Membrii Asociației Colectiv își doresc să contribuie, sistematic, la educația copiilor.

