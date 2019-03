Laura Codruţa Kovesi, la Secţia 18 de Poliţie Bucureşti după plasarea sub control judiciar

Inquam Photos / George Calin

Laura Codruţa Kovesi a ajuns, vineri, la secţia 18 de Poliţie Bucureşti, după punerea sub control judiciar de către Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie.

Fosta şefă a DNA a ajuns, vineri, înainte de ora 11.00, la Secţia 18 Poliţie din Bucureşti, în conformitate cu termenii controlului judiciar. La intrarea în sediul instituţiei a refuzat să facă declaraţii jurnaliştilor.

Kovesi a fost plasată sub control judiciar de către Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, deşi o comunicare oficială în acest sens nu a fost transmisă de către reprezentanţii instituţiei.

Kovesi a stat, joi, aproape şapte ore la audieri la sediul Secţiei speciale, iar la final a anuţat că procurorul de caz, Adina Florea, i-a interzis să dea detalii despre dosar.

"În acest moment am interdicţie de a vorbi cu presa despre dosarul pentru care am fost astăzi citată. În acest moment nu am voie să vă spun absolut nimic cu privire la ce s-a întâmplat astăzi aici şi nici cu privire la acest dosar. Mi s-a interzis de către procurorul de caz să mai vorbesc cu presa despre acest dosar. Cred că este o măsură de a închide gura, de a nu mai spune ce se întâmplă, o măsură de a ne hărţui în continuare pe toi cei din sistemul judiciar care ne-am făcut treaba", a declarat Kovesi.

Ambasadorul Canadei în România Kevin Hamilton s-a declarat îngrijorat de informaţiile privind plasarea fostei şefe DNA Laura Codruţa Kovesi sub control judiciar şi alte interdicţii impuse acesteia.

Ghiţă a anunţat în 9 decembrie că a făcut o plângere penală pe numele fostei şefe a DNA, Laura Codruţa Kovesi, care i-ar fi cerut să plătească avionul pentru repatrierea lui Nicolae Popa.

