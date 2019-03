Laura Codruţa Kovesi, la Instanţa Supremă. Cele două abateri de care este acuzată

Pro TV

Zi decisivă pentru Laura Codruţa Kovesi la Instanţa Supremă.

Kovesi şi-a pledat personal cauza în faţa completului de 5 de la ICCJ, în încercarea de-şi dovedi nevinovăţia în faţa acuzaţiilor Inspecţiei Judiciare.

Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie a fost acuzată şi luni în faţa instanţei supreme că ar fi săvârşit două abateri disciplinare. Ba chiar ar fi refuzat să se prezinte în faţa unei comisii parlamentare, deşi ar fi fost obligată de Curtea Constituţională.

„Abaterea disciplinară a fost aceea că nu aş fi respectat decizia 611”, a spus Kovesi, referindu-se la hotărârea CCR privind prezenţa ei la comisia specială de anchetă asupra organizării alegerilor din 2009, aşa-numita comisie "Sufrageria". Este vorba despre acuzaţiile privind presupusa prezenţă a şefei DNA în locuinţa lui Gabriel Oprea, înaintea scrutinului de acum un deceniu.

„Aşa cum am arătat, am respectat acea decizie, pentru că am răspuns. Decizia instituia obligaţii alternative pentru persoana fizică Laura Codruţa Kovesi şi eu am îndeplinit una din acele obligaţii alternative, care era prevăzută şi în considerente tot ca obligaţie alternativă”, a mai spus fosta şefă a DNA.

CSM decisese anterior că Laura Codruţa Kovesi nu a comis astfel nicio abatere disciplinară. Completul de 5 al ICCJ va hotărî acum dacă menţine sau nu această decizie.

Inspecţia Judiciară a contestat acum o săptămână un ordin prin care Kovesi a desemnat-o pe consiliera sa, judecătoarea Dana Tiţian, să efectueze un control la DNA Suceava şi DNA Iaşi.

IJ o acuză pe Kovesi de abateri disciplinare, pe motiv că nu avea voie să desemneze un judecător să controleze activitatea unor procurori. Acţiunea disciplinară a fost respinsă de Secţia pentru procurori a CSM pe data de 13 iunie 2018, însă Inspecţia a atacat decizia la Instanţa supremă.

