Lăsat fără 10.000 de euro într-un mall din București, prin metoda ”la scaun”. Cum a acționat hoțul

Un bărbat din Capitală a fost jefuit de 10.000 de euro printr-o metodă cunoscută în lumea infractorilor sub numele "la scaun". Cu această sumă în buzunar, ghinionistul a mers la un restaurant dintr-un mall și a lăsat haina pe scaun.

Iar hoțul, care îl urmărise, l-a lăsat fără bani în doi timpi și trei mișcări. Furtul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Păgubitul a schimbat o parte din bani la un punct valutar de pe Calea Moşilor din București. În total, avea în buzunar 10.000 de euro.

Cu această sumă, a plecat spre un mall din Sectorul 2, unde trebuia să negocieze avansul pentru un apartament.

În imaginile suprinse de camerele de supraveghere din restaurant se vede cum suspectul se aşează lângă victimă, îşi pune geaca alături şi îi fură banii din buzunar.

Păgubit: "După înregistrări, la ora 13.54 am intrat în cafenea, la ora 14.03 au intrat domnii în spatele meu. Am stat de vorbă aproximativ o oră, în care am servit o cafea şi am discutat, banii mi-au spus să ne întâlnim la birou, doar am stabilit detaliile şi după o oră am plecat. Ieşind din cafenea, plătind cu banii din buzunarul din pantaloni, băgănd mâna în buzunarele de la geacă am constatat că nu mai aveam banii".

Polițiștii au deja un suspect

Bărbatul crede că suspectul l-a urmărit de când a schimbat banii. Metoda folosită se numeşte „la scaun” şi este cunoscută în rândul infractorilor.

”Păgubit: Sută la sută am fost urmărit pentru că în imagini se vede cum înainte să intre în cafenea mă căuta cu privirea, în momentul în care a ajuns în faţa acelei cafenele a căutat, a privit, a constatat că sunt eu, s-a dus până în capăt şi s-a aşezat exact în spatele meu fiind libere încă 10 mese.

Reporter: Nu v-a fost teama să lăsaţi geaca pe scaun?

Păgubit: Nu mi-am dat seama că pot să fiu furat într-un loc public".

Bărbatul păgubit a depus o plângere la Secţia 9 de Poliţie şi se pare că oamenii legii au deja un suspect. Aceştia au reuşit să-i refacă traseul, după ce au vizionat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, atât din cafenea cât şi din mall.