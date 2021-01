Hotelurile de pe litoral se pregătesc de noul sezon. Proprietarii investesc în renovări

Pe litoral începe marea renovare. În ciuda problemelor întâmpinate din cauza pandemiei, mulţi hotelieri fac pregătiri pentru sezonul estival din acest an.

Se schimbă mobilierul, sunt înlocuite mochetele şi împrospătate camerele. Totul în aşteptarea turiştilor.

Muncitor: „Acum rașchetăm, adică pregătim pentru amorsare.

- Câte camere aveți de reparat, de readus în condiții bune?

- 151 de camere.”

În acest hotel de trei stele din stațiunea Mamaia va fi schimbat mobilierul din toate camerele. Adică o investiție de peste un milion de euro.

Nicolae Bucovala: „În turism în fiecare an se fac investiții, deci nu putem să primim turistul an de an cu același tablou pe perete, cu aceeași mochetă la intrare în hotel. Cel ce nu face o investiție cât de mică, de amenajare, probabil că-și va pierde și din clienți.”

Și în sudul litoralului este forfotă mare.

Alin, muncitor: „Înlocuim geamurile, le scoatem pe cele vechi de lemn și montăm geamurile de termopan.”

Proprietarul unui hotel a cumpărat un complex din anii '60, lăsat în paragină, pe care și-a propus să îl aducă la viață. Când lucrările vor fi gata, acolo vor putea fi cazate șase sute de persoane.

Ana Maria Enescu, director hotel: „Suntem în viitorul bazin termal cu apă ultra sărată, este de 10 ori mai sărată decât apa din Techirghiol.

- Doar bazinul?

- În jur de 100.000 de euro, dar tot locul presupune o investiție de 700.000 de euro.”

Se muncește intens și pentru un jacuzzi, din care turiștii să admire plaja și valurile.

Ana Maria Enescu, director hotel: „O investiție de 5 cifre. Toți turiștii care ne vor vizita sigur vor beneficia și de acest serviciu."

În acest moment, în peste 30% dintre hotelurile de pe litoral se fac pregătiri pentru sezonul estival.