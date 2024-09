Laptele de bivoliță, delicatesa tot mai căutată. De ce au ajuns fermierii să vândă laptele acasă și nu procesatorilor

Producția stă și ea bine, însă fermierii se plâng că pentru un litru de lapte ajung să primească cel mult 5 lei de la procesatori. În schimb, cei care fac telemea sau cășcaval abia fac față comenzilor.

Aproximativ 17.000 de bivoli sunt acum în România, în creștere față de anii trecuți. Fermierii au fost încurajați să își mărească efectivele pe cale de dispariție, cu subvenții pentru protejarea speciei, iar cei care înscriu animalele în Registrul Genealogic primesc încă un sprijin financiar. Adunate, subvențiile pot ajunge și la 500 de euro pentru crescători.

Cătălin Andrei Zanc, președintele Asociatției Crescătorilor de Bivoli din Transilvania: „Este sprijinul cuplat de 168 de euro pe animal, 100 de euro, cu războiul din Ucraina, ANT-ul 98 de Euro și 200 de Euro pe cap de animale pentru animalele pe cale de dispariție”.

Fermierii vând laptele la poartă

În Țara Lăpușului din Maramureș, oamenii cresc bivoli de peste 20 de ani. Mulți sunt nevoiți să vândă laptele acasă, și asta pentru că de la procesatori primesc cel mult 5 lei pentru fiecare litru de lapte.

Ionuț Nechită, medic veterinar și crescător: „Bivoli creștem de când suntem tineri, de la bunici, am început cu 2-3 și acum avem 7. Avem destul de mulți clienți, de acasă vindem, vin oamenii după lapte, doi litri vindem la 15 lei. 250-300 de euro, ceea e puțin să îl ducem undeva să ne dea un preț corect pe lapte”.

Gheorghe Giurgiu, crescător: „Am început cu 3 exemplare și acum avem 13. Dăm laptele la un centru de colectare. Ne place laptele, e mai bun”.

Un kilogram de telemea de bivolită se vinde cu 40 de lei, iar brânza dulce cu 30 de lei/kg. Kilogramul de carne la carcasă costă în jur de 25-30 de lei.

Gavril Telcean, crescător: „Cresc bivoli de când mă stiu, acum am 11 exemplare. 2 bivolițe am avut și am tot crescut. laptele îl mai ducem la lăptărie, mai facem brânză, are căutare numai că e ieftin, la lăptărie e 5 lei”.

Gustul bucatelor din laptele de bivoliță i-a cucerit pe mulți, astfel că unii fermieri fac față cu greu comenzilor.

Ludovica Nechită: „Aici avem brânză telemea de bivoliță, mai pregătim smântână, lapte acru, brânză dulce, cașcaval. Dăm la oamenii din sat, dam și lapte mult”.

În Suciu de Jos a avut loc de altfel prima ediție a festivalului bivolului, un târg cu produse tradiționale pregătite de fermierii din Țara Lăpușului, iar crescătorii de bivoli au fost premiați.

