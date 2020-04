La numai 30 de ani, un tânăr din Brașov a ajuns la terapie intensivă din cauza Covid-19

Noul coronavirus poate pune la pământ și tineri sănătoși, care duc o viață exemplară. Este și cazul lui Ioan Bobit, din Brașov. Are numai 30 de ani, dar a ajuns pe oxigen, la Terapie Intensivă din cauza COVID-19 și a luptat pentru viață.

Nu doar că nu suferea de vreo afecțiune, dar este monitor de schi și ciclist amator. Nu știe nici până acum de unde a luat boală.

La 30 de ani, Ioan Bobit se putea lăuda cu o sănătate de fier și o viață activă, înainte de episodul COVID-19. Urca adesea în șaua calului, ca june din Șcheii Brașovului, pentru celebra defilare. Boala l-a lovit puternic, deși povestește că și-a luat măsuri de precauție.

Ioan Bobit: ”Am încercat cât mai puțin să ies afară, am redus toate activitățile zilnice numai la mers la muncă, plimbat câinele și dacă a fost nevoie de ceva cumpărături purtam mănuși și mască”.

Lucrează ca supraveghetor la casele de marcat, într-un supermarket din Brașov. Însă nu crede că de acolo a luat virusul, căci toți colegii lui sunt sănătoși. În urmă cu trei săptămâni a făcut febra și a crezut că are de-a face cu o simplă răceală. Numai că, de la o zi la alta, a început să tușească și să respire tot mai greu.

După patru zile de spitalizare la Boli infecțioase, medicii l-au mutat de urgență la Terapie Intensivă. Abia mai respira și avea nevoie de oxigen.

Ioan Bobit: ”M-am speriat și eu că mă trimite la terapie intensivă, numai gândul că te duci la terapie intensivă te sperie, dar asta a fost decizia doctorilor și a trebuit să o respect. În primul rând am avut noroc că am fost tot timpul conștient, tot timpul am știut ce se întâmplă în jurul meu”.

Au urmat 10 zile și 10 nopți în care bărbatul s-a temut pentru viața lui

Ioan Bobit: ” Dormeam câte o oră, două pe noapte, pentru că auzeam aparatele, auzea, personalul, o dată la câteva ore mi se băga ceva, un medicament. Au fost nopți grele, așa, acum dacă mă uit înapoi au fost niște nopți grele”.

Paștele l-a făcut la Terapie Intensivă. O asistentă i-a adus de acasă pască și un ou roșu - gest care a contat mult pentru psihicul lui. Acum, e fericit că s-a înzdrăvenit și își poate exprima recunoștința.