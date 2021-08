Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Națională Salvamont: ”Vă mulţumim pentru dedicarea şi spiritul de sacrificiu”

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis duminică, un mesaj de Ziua Naţională Salvamont, el apreciind că salvatorii montani îşi riscă zilnic viaţa pentru "cei care încearcă să cucerească munţii" şi le-a mulţumit pentru "dedicare şi spirit de sacrificiu".

"Salvatorii montani îşi riscă zilnic viaţa pentru ca toţi cei care încearcă să cucerească munţii să se întoarcă acasă, la cei dragi. Vă mulţumim pentru dedicarea şi spiritul de sacrificiu de care daţi dovadă în salvarea semenilor! Să fim cu toţii responsabili în drumeţiile noastre şi să nu punem în pericol viaţa noastră şi a celorlalţi", a scris Klaus Iohannis, pe pagina sa de Facebook.

Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România (Salvamont România), unicul serviciu de salvare montană din ţara noastră, marchează duminică 52 ani de activitate sub denumirea Salvamont şi 117 ani de la atestarea primelor structuri organizate de salvare montană. Ziua aleasă pentru această aniversare a fost stabilită pentru 1 august, începutul celei mai dificile luni din an pentru salvatorii montani, cu cele mai multe incidente înregistrate pe parcursul unui an.