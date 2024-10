Jurnalistul român Mircea Barbu, arestat în lipsă de un tribunal din Rusia. "Aș minți dacă aș spune că nu sunt îngrijorat"

Acest lucru a fost comunicat, joi, de serviciul de presă unit al sistemului judiciar din regiune, scrie agenția rusă de presă Interfax.

Autoritățile de la Moscova au explicat că Mircea Barbu a intrat pe teritoriul Rusiei „împreună cu persoane neidentificate” în luna august.

"Jurnalistul, care figurează pe o listă federală, interstatală și internațională de persoane căutate, este acuzat în absență în temeiul părții 3 a articolului 322 din Codul penal al Federației Ruse (trecerea ilegală a frontierei de stat a Federației Ruse). A fost aleasă o măsură de constrângere sub formă de detenție din momentul reținerii pe teritoriul Federației Ruse sau din momentul extrădării", au transmis autoritățile din Rusia.

După ce a aflat despre decizia luată în Rusia, Mircea Barbu a transmis pe Facebook:

"Tot ce știu este că acum rușii au emis un mandat de arestare în lipsă și m-au dart în urmărire intenă și internațională, ceea ce înseamnă că, de azi înainte, va fi infinit mai complicat să călătoresc și, implicit, să-mi fac meseria.

Aș minți dacă aș spune că nu sunt îngrijorat. Sau că este ușor să iei astfel de decizii. Dar, ironic, în momentul în care am citit această știre despre condamnarea mea, ascultam în căști, pe metrou, cartea lui Navalnîi. Îmi răsună în minte cuvintele disidentului, scrise din gulagul rusesc:

'Singurele momente din viața noastră care contează cu adevărat sunt cele în care facem ceea ce trebuie, când nu suntem nevoiți să ne plecăm privirea spre masă, ci putem să ridicăm capul și să ne privim în ochi. Nimic altceva nu contează'.

Departe de mine gândul de a mă compara cu Navalnîi sau de a mă victimiza. Știam exact ce fac și mai ales de ce o fac din primul moment în care am trecut granița în Rusia cu armata ucraineană".

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a reacționat cu privirile la arestarea în lipsă a jurnalistului Mircea Barbu.

"Mandatul de arestare emis de un tribunal rus pentru un jurnalist român și alți jurnaliști străini reprezintă un atac flagrant la adresa libertății presei. Criminalizarea mass-mediei independente este o încercare de a reduce la tăcere adevărul. Suntem solidari cu toți jurnaliștii care se confruntă cu persecuția", a transmis MAE.

The arrest warrant issued by a Russian court for ???????? journalist @_mirceabarbu and other foreign journalists is a blatant attack on press freedom. Criminalizing independent media is an attempt to silence the truth. We stand in solidarity with all journalists facing persecution.