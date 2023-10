Joe Biden, discurs istoric: "Hamas şi Putin au un lucru în comun - vor să anihileze o democraţie vecină "

Let me share with you why this is vital for America’s national security: https://t.co/MoClTKCBCw

The terror and tyranny of Hamas and Putin represent different threats, but they both want to completely annihilate a neighboring democracy.

"Istoria ne-a învăţat că atunci când teroriştii nu plătesc un preţ pentru teroarea lor, când dictatorii nu plătesc un preţ pentru agresiunea lor, ei provoacă mai mult haos şi moarte şi mai multă distrugere", a declarat Biden.

Preşedintele a continuat să susţină că, dacă SUA nu ajută "să oprească apetitul lui Putin pentru putere şi control în Ucraina", acesta nu se va opri la invazie, urmând să facă alte cuceriri, în Polonia sau în ţările baltice.

Iar în ceea ce priveşte conflictul cu Hamas, susţinerea Israelului face parte din obiectivul SUA de a "construi un viitor mai bun pentru Orientul Mijlociu". Prin tragerea la răspundere a grupului pentru atacurile teroriste, Biden spune că SUA pot contribui la prevenirea unor viitoare conflicte care să dea în clocot în regiune.

"Alianţele americane sunt cele care ne menţin pe noi, America, în siguranţă", a declarat Biden. "Valorile americane sunt cele care ne fac un partener cu care alte naţiuni vor să lucreze. Să punem toate acestea în pericol dacă ne îndepărtăm de Ucraina, dacă întoarcem spatele Israelului - pur şi simplu nu merită", a spus Biden.

Şeful Casei Albe a subliniat că multe dintre armele folosite în cadrul proiectelor de ajutor sunt fabricate în SUA.

"Să ne asigurăm că Israelul şi Ucraina reuşesc este vital pentru securitatea naţională a Americii”, a explicat Biden. Abandonarea Ucrainei sau a Israelului creşte riscul de haos global, a arătat el.

"În Israel trebuie să ne asigurăm că au ceea ce au nevoie pentru a-şi proteja poporul astăzi şi întotdeauna", spune Biden.

Fondurile vor fi folosite pentru a face Orientul Mijlociu "mai stabil, conectat cu vecinii săi, cu pieţe mai previzibile, mai multe locuri de muncă, mai puţine nemulţumiri, mai puţine războaie”, arată Biden

Preşedintele a început prin a le vorbi americanilor despre ceea ce s-a întâmplat în Israel.

"Urmărim toate căile pentru a aduce ostaticii acasă", a promis el, considerând că nu există o prioritate mai mare.

"Statele Unite rămân angajate faţă de dreptul palestinienilor la demnitate şi la autodeterminare", a anunţat Biden, condamnând actele Hamas.

"Există oameni nevinovați în întreaga lume care au speranță datorită națiunii noastre, care cred într-o viață mai bună datorită nouă și care sunt disperați să nu fie uitați de noi. Timpul este esențial – știu că avem diviziunile sau disputele noastre acasă.Trebuie să trecem de ele."

There are innocent people all over the world who hope because of our nation, who believe in a better life because of us, and who are desperate to not be forgotten by us.

Time is of the essence – I know we have our divisions at home.

We have to get past them.