Jocurile copilăriei aduse pe străzile din Capitală. Cum au reacționat bucureștenii

A 14-a ediție a Street Delivery a continuat şi sâmbătă aseara pe strada Arthur Verona din Bucureşti. Numeroşi locuitori ai Capitalei au participat cu multă bucurie la acest proiect artistic consacrat.

Cei prezenţi au avut parte de poezie, dar şi de jocuri, inclusiv şotron şi... X şi 0!

Poezia a fost un punct central al serii. Dar şi jocurile au avut un loc, rezervat... pe trotuar.

Mihaela Manolache, artistă: "Mergem cu jocul de şotron mai peste tot. Vrem să readucem în faţa copiilor în primul rând, dar de ce nu şi al oamenilor mari jocul de şotron care este un joc al copilăriei noastre şi care ne bucură oricând, la orice vârstă".

Cei prezenţi au fost încântaţi.

Reporter: Cum vi se pare evenimentul?

Participant: E aglomerat, e drăguţ.

Participant: "Atmosfera e plăcută aşa, nu e nici foarte cald. Uite, se adună multă lume şi de obicei iese ceva frumos".

Participant: "E foarte la modă, e în vibe-ul care e în ultima vreme, e totul transformat. Lumea e pozitivă şi vrea să petreacă".

Participanţii şi-au dat frâu liber imaginaţiei şi au arătat că arta se îmbină cu orice.

Vanda, artistă: "Este un mural în colaborare cu fundaţia Filia în legătură cu violenţa domestică. Am terminat facultatea de arte şi acum doi ani am avut un accident şi nu am mai putut să fac sport şi în loc de sport m-am apucat de pictat".

Evenimentul din centrul Capitalei se adresează tuturor.

Dorothee Hasna, organizator: "Anul ăsta e mai tare ca întotdeaua. E o chestie care te scoate din casă, am avut noroc şi cu vremea. În alţi ani, pe la ora asta oamenii chiar plecau acasă şi acum, nu ştim de unde să mai scoatem voluntari să ne ajute să stăm până dimineaţa".

Street Delivery continua şi în această seară pe strada Arthur Verona.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!