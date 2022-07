Ce rochii de mireasă a purtat Jennifer Lopez la nunta cu Ben Affleck - FOTO

JLo a ales să poarte la nuntă două rochii de mireasă, prima, o ținută pe care cântăreața a purtat-o într-un film mai vechi și o creație a designerului Zuhair Murad.

Rochia realizată de Zuhair Murad este din dantelă, cu umerii goi , mâneci lungi și un decolteu adânc care i-a pus în evidență bustul generos.

Cântăreața a ales să accesorizeze rochia cu un voal din dantelă din colecția aceluiași designer.

Pe lângă ținuta semnată Zuhair Murad, cântăreața a purtat și o rochie despre care a mărturisit că a purtat-o mai de mult într-un film.

La nuntă, Ben Affleck a ales să poarte un costum clasic alb.

Jennifer Lopez and Ben Affleck in new photos from their wedding. ???? pic.twitter.com/kcifuJQE4I