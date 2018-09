Jandarmeria Română a sesizat DIICOT în legătură cu protestele violente din 10 august

Inquam Photos / Octav Ganea

Jandarmeria Română a sesizat DIICOT pentru infracțiuni împotriva ordinii constituționale, în legătură cu protestele care au avut loc pe 10 august în Piața Victoriei.

Sesizarea se referă la art. 397, articolul 2 din noul Cod Penal, care vizează acţiuni împotriva ordinii constituţionale:

”(2) Întreprinderea de acţiuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor săvârşite de mai multe persoane împreună, în scopul schimbării ordinii constituţionale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat, dacă se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.”

Biroul de presă al DIICOT a transmis miercuri Agerpres că Jandarmeria este cea care a depus o sesizare pe art. 397, alin. 2 Cod penal, în legătură cu evenimentele din 10 august, şi nu ministrul de Interne, Carmen Dan.

Marți, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat în Parlament că a depus la DIICOT "o acţiune" prin care expune evenimentele petrecute la protestul din seara de 10 august şi a cerut Parchetului să facă toate verificările necesare în legătură cu acele evenimente.

Tot marți, PSD a cerut printr-un comunicat de presă, instituţiilor statului, să investigheze ”de urgență” informaţiile cu privire la finanţarea externă a protestelor de stradă.

Carmen Dan a spus că nu are informaţii că protestul ar fi fost finanţat din străinătate, însă a văzut filmele prezentate în mass-media.

"Am putut vedea cu toţii şi am urmărit şi eu aseară nişte filmuleţe. Cred că sunt aspecte care reies şi din acele înregistrări şi cred eu că instituţiile statului se pot apleca şi pentru a verifica şi aceste situaţii. În plus, am depus la DIICOT o acţiune prin care expunem toată înlănţuirea de evenimente şi fapte, particularităţile acestei acţiuni de protest şi am adresat Parchetului solicitarea să facă toate verificările necesare, noi fiind la dispoziţia organelor judiciare cu orice alte probe sau înscrisuri pe care le consideră necesare", a declarat ministrul după ce a participat la dezbaterea moţiunii simple depusă împotriva sa de liberali.

Ea a adăugat că deja a făcut precizări în legătură cu informările pe care le-a primit înainte de organizarea protestului şi după.

"Am făcut precizări referitoare la faptul că am solicitat informaţii inclusiv de la parteneri. Am spus în cadrul comisiilor cât s-a putut la momentul respectiv, voi spune şi în continuare, de data aceasta cu raportul pus la dispoziţia tuturor colegilor parlamentari. Din acele informaţii reiese că în baza acelor informări nu am avut indicii că a fost o acţiune de protest organizată sau susţinută de o anumită entitate, de o anumită organizaţie sau de grupuri de persoane, că s-au primit finanţări din afară", a afirmat Carmen Dan.

Camera Deputaţilor dezbate, marţi, moţiunea simplă depusă de PNL la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, intitulată "Bastoanele PSD peste obrazul democraţiei româneşti", urmând ca miercuri să fie supusă votului final.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer