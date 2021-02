ÎPS Teodosie vrea să înființeze mitropolie la malul mării. Ce spune despre funcția de patriarh

Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, vrea mitropolie la malul mării și a depus în acest sens o solicitare la Sfântul Sinod.

Potrivit lui Teodosie, cererea sa nu a primit nicio obiecție din partea Patriarhului Daniel, însă ultimul cuvânt îl va avea forul suprem al bisericii.

Întrebat dacă își dorește să ajungă patriarh, Teodosie susține că nu a dorit să ajungă nici măcar ierarh, dar că așa a vrut Dumnezeu.

Încă de la numirea sa ca Arhiepiscop al Tomisului în anul 2001, Înalt Preasfințitul Teodosie și-a fixat ca țel înființarea Mitropoliei Tomisului.

Multe dintre condiții însă nu erau îndeplinite la vremea respectivă. Între timp, în județul Constanța numărul lăcașelor de cult aproape s-a dublat.

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: ”Am început, am făcut demers, am înregistrat la Patriarhie, la Cancelaria Sfântului Sinod o adresă săptămâna trecută cu această dorință și cu enumerarea argumentelor, se fac pași prin care argumentele să fie puse în lumină, nu am fost contrazis de Preafericitul care a primit această sesizare”.

”Nu mi-am dorit să ajung nici ierarh, dar a fost chemarea lui Dumnezeu”

Arhiepiscopul Tomisului speră ca în aproximativ trei luni Sfântul Sinod ar trebui să decidă asupra înființării mitropoliei de la malul mării.

”ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: Mitropolia are un rang mai deplin, așa cum este în tradiție și în canoane aceasta este diferența.

Reporter: Vă doriți să ajungeți patriarh?

ÎPS Teodosie: Nu, nu mi-am dorit să ajung nici ierarh, dar a fost chemarea lui Dumnezeu”.

Pe lângă demersurile privind înființarea unei mitropolii la Constanta, Arhiepiscopia Tomisului va începe cursuri cu studenții teologi și cu slujitorii pentru a fi studiate regulile botezului.

ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului: ”Vor fi consfătuiri, vom face practică astfel încât toate să fie puse în lumină, să știe orice ierarh să boteze, să nu-i fie frică”.

Cel mai probabil, studenții de la Teologie vor realiza practica în biserici mai ales că, în prezent, cursurile facultății se țin în sistem online.