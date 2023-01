Interviu eveniment. Prințul Harry exclude revenirea în familia regală și spune că nu a mai vorbit cu fratele și cu tatăl său

Mai jos, interviul integral acordat de Prințul Harry jurnalistului Anderson Cooper, realizatorul emisiunii 60 Minutes de la postul american de televiziune CBS.

Desi printul Harry a renuntat la îndatoririle regale în 2020, el si sotia sa, Meghan, ducesa de Sussex, nu au iesit din lumina reflectoarelor. Luna trecuta, au aparut într-un documentar Netflix despre relatia lor si despre decizia de a renunta la viata regala. Dar, acum, printul de 38 de ani îsi spune povestea, in memoriile recent publicate, intitulate "Spare" (Rezerva), o aluzie la rolul sau de rezerva la succesiunea la tron.

Cartea, care încalca dramatic protocolul regal, e o relatare profund personala a suferintei îndurate de print în urma mortii mamei sale, printesa Diana, si e o revelatoare analiza a proastelor sale relatii cu tatal sau, regele Charles, cu mama sa vitrega, regina-consoarta, Camilla, si cu fratele sau, printul William, mostenitorul a carui rezerva era el.

Anderson Cooper: Ai scris despre o întâlnire dezagreabila cu el, în 2021. Ai scris: "M-am uitat la Willy, l-am privit cu adevarat," "poate, pentru prima data din copilarie pâna acum, am vazut totul clar: încruntarea familiara, expresia lui obisnuita în relatia cu mine, chelia ce progresa alarmant, mai pronuntata decât a mea, faimoasa lui asemanare cu mami, care se estompa cu timpul, cu vârsta." E foarte taios.

Harry: Mie nu mi se pare deloc taios. Eu si fratele meu ne iubim. Îl iubesc mult. Între noi au fost multe scene dureroase, mai ales, în ultimii sase ani. N-am scris absolut nimic cu intentia de a-mi rani familia, dar ofera imaginea completa a situatiei în copilaria noastra. De asemenea, distruge complet ideea ca sotia mea e cea care a distrus relatia dintre doi frati.

Anderson Cooper: Cred ca foarte multi oameni v-au vazut crescând pe tine si pe fratele tau, si v-au considerat inseparabili. Totusi, din carte reiese ca, de la moartea mamei voastre, ati dus vieti separate. Chiar si când frecventati aceeasi scoala, la liceu...

Harry: Rivalitate frateasca...

Anderson Cooper: Fratele tau ti-a spus: "Prefa-te ca nu ne cunoastem !"

Harry: Da, iar pe atunci, m-a durut. Nu întelegeam. "Cum adica ? Suntem la aceeasi scoala. Nu te-am mai vazut de mult. Acum, putem sa fim împreuna." Mi-a spus: "Nu, la scoala, suntem straini." Am luat-o personal. Dar da, ai perfecta dreptate. Amândoi am trait o experienta traumatica, dar am reactionat în moduri complet diferite.

Anderson Cooper: Ocazional, William a încercat sa-ti vorbeasca despre mama voastra, dar, în copilarie, nu ai putut sa-i raspunzi.

Harry: Nu s-a pus problema ca nu voiam sa vorbesc despre asta cu el, ci, pur si simplu, nu stiam cum sa vorbesc despre asta. Nu m-am gândit ca o discutie cu fratele meu sau cu altcineva ar putea fi... terapeutica.

În august 1997, Harry si William îsi petreceau vacanta în Scotia, cu tatal lor. Harry avea 12 ani, William, 15 ani. În noaptea de 31 august, erau la Castelul Balmoral, iar Harry a fost trezit de tatal sau, care i-a spus ca mama sa avusese un accident de masina în Paris.

Anderson Cooper: În carte scrii: "Au încercat, draga baiete, dar ma tem ca n-a supravietuit. Fraza mi-a ramas în minte ca sagetile pe tinta." Ai plâns ?

Harry: Nu. N-am varsat o lacrima atunci. Eram socat. Aveam 12 ani, era în jur de 7-7:30 dimineata. E devreme... Tata intra în camera, îmi pune mâna pe genunchi si-mi spune ca a avut loc un accident. Nu mi-a venit sa cred.

Anderson Cooper: Ai mai scris în carte: “Tata nu m-a îmbratisat. Nici în situatii obisnuite nu stia sa-si manifeste emotiile, dar si-a mai pus o data mâna pe genunchiul meu si a zis ca va fi bine. Dar, dupa asta, nimic n-a fost bine, pentru mult timp”.

Harry: Nu, nimic n-a fost bine.

Harry spune ca amintirea urmatoarelor zile este fragmentata, dar îsi aminteste ca i-a salutat pe cei care jeleau în fata Palatului Kensington, la Londra, cu o zi înaintea funeraliilor mamei sale.

Anderson Cooper: Ce spui acum, când vezi acele filmari ?

Harry: Mi se pare bizar, pentru ca vad ca eu si William zâmbim... Îmi amintesc ca ma simteam vinovat.

Anderson Cooper: Vinovat ? De ce ?

Harry: Pentru ca oamenii pe care îi salutam îsi manifestau emotiile mai mult decât noi, poate, chiar mai mult decât simteam noi.

Anderson Cooper: Ei plângeau, dar voi nu.

Harry: Multi plângeau. Îmi amintesc mâinile umede ale oamenilor. La început, nu întelegeam de ce.

Anderson Cooper: Aveau mâinile ude...

Harry: Pentru ca-si stersesera lacrimile. Unul dintre cele mai ciudate lucruri de atunci a fost ca luam florile de la oameni si le puneam lânga celelalte, de parca as fi fost un intermediar pentru suferinta lor… Asta mi-a ramas în minte.

Înmormântarea, într-o dimineata rece de septembrie, a fost urmarita de 2,5 miliarde de oameni din întreaga lume. Poate, cea mai marcanta imagine: printul Harry si fratele sau, pasind în urma sicriului mamei lor, în drumul catre Westminster Abbey.

Anderson Cooper: Ce îti amintesti despre acel cortegiu ?

Harry: Îmi amintesc tacerea, ocazional întrerupta de vaiete si tipete. Îmi amintesc de zgomotul facut de potcoavele pe drum, de frâiele cailor, de carul funebru, de roti, de pietrisul sub picioarele noastre, dar, mai ales, de tacere.

Dupa slujba, sicriul printesei Diana a fost adus pentru înmormântare la Althorp, stravechea resedinta a familiei sale.

Harry: Când sicriul mamei a fost coborât în pamânt, abia atunci am plâns. Da, numai atunci.

Anderson Cooper: N-ai plâns deloc în adolescenta ?

Harry: Nu.

Anderson Cooper: N-ai crezut ca e moarta ?

Harry: Pentru mult timp, am refuzat sa accept ca s-a dus. În parte, pentru ca-mi ziceam: "Nu ne-ar fi facut asta." Dar si gândindu-ma... "Poate ca totul e un plan."

Anderson Cooper: Adica ai fost convins ca a decis sa dispara o vreme ?

Harry: Da, o vreme, apoi, ne va chema la ea.

Anderson Cooper: Cât timp ai crezut asta ?

Harry: Ani ! Multi ani. Si am discutat despre asta cu William. Si el gândea la fel.

Anderson Cooper: În carte ai scris: "Adesea, dimineata îmi spuneam: ‘Poate ca asta e ziua. Poate ca asta e ziua în care va reveni?”

Harry: Da, speranta. Aveam mari sperante.

S-a agatat de acea speranta pâna la vârsta adulta. La 20 de ani, Harry a cerut sa vada raportul politiei privind accidental în care murisera mama sa, iubitul ei, Dodi Al-Fayed, si soferul, Henri Paul, pe când erau urmariti de paparazzi, într-un tunel parizian.

Anderson Cooper: În dosar erau fotografii de la locul accidentului. De ce ai vrut sa-l vezi ?

Harry: Ca sa am dovada ca se aflase în masina, dovada ca fusese ranita si dovada ca paparazzi care o urmarisera în tunel erau aceiasi care o fotografiau zacând pe bancheta din spate.

Anderson Cooper: În carte, referindu-te la fotografiile de la locul accidentului, scrii: "Pâna atunci, nu-mi dadusem seama ca ultimul lucru vazut de mami înaintea mortii a fost un bliț."

Harry: Da.

Anderson Cooper: Asta ai vazut în fotografii ?

Harry: În fotografii se vedeau reflectati niste oameni care fotografiau prin geam, iar ei erau reflectati în geam.

A vazut doar o parte dintre fotografiile accidentului. Secretarul sau particular si consilierul sau l-a descurajat sa le vada pe toate.

Harry: Am vazut-o pe mama doar din spate, zacând pe bancheta. Erau si alte fotografii mai cumplite, dar îi voi ramâne vesnic recunoscator pentru faptul ca m-a împiedicat sa-mi fac singur rau... Pentru ca asemenea imagini îti ramân în minte pe vecie...

Harry spune ca a crezut ca mama sa e înca în viata, pâna la 23 de ani, când a vizitat prima data Parisul.

Anderson Cooper: I-ai spus soferului sa te duca în tunelul unde murise mama ta.

Harry: Voiam sa vad daca era posibil, la viteza cu care conducea Henri Paul, sa pierzi controlul masinii, sa te izbesti de un stâlp si sa-i ucizi pe aproape toti cei aflati în masina. Trebuia sa fac acel drum, sa urmez aceeasi ruta.

Anderson Cooper: Acelasi tunel, aceeasi viteza ?

Harry: Totul. Da, pentru ca noua ni se spusese ca a fost o înlantuire de evenimente si ca, eliminând un eveniment din acel lant, finalul se modifica. Paparazzii erau parte din acel lant. Totusi, toti au scapat nepedepsiti.

Harry scrie ca el si fratele sau au fost nemultumiti de rezultatele anchetei din 2006 facute de politia londoneza, care conchidea ca soferul Dianei, Henry Paul, bause, iar ciocnirea fusese "un accident tragic".

Harry: Eu si William ne-am gândit sa redeschidem ancheta, pentru ca avea atâtea goluri. Nu era deloc logica.

Anderson Cooper: Ai mai vrea sa faci asta ?

Harry: Nu stiu daca se mai poate. Dar nu, cred... Daca as mai vrea sa fac asta... Ce întrebare, Anderson !

Anderson Cooper: Crezi ca ai raspunsurile necesare despre sfârsitul mamei tale ?

Harry: Sincer, nu. Nu cred. Cred ca nici fratele meu nu le are. Cred ca nimeni în lume nu le are. Dar am nevoie sa stiu mai multe ? Nu, nu cred ca ar schimba mare lucru.

Acum, Harry spune ca abia dupa ce a luptat pe front, în Afganistan, si-a gasit un scop în viata si un sentiment de normalitate.

Harry: Cariera militara m-a salvat în multe privinte.

Anderson Cooper: Cum asa ?

Harry: M-a scos din lumina reflectoarelor. M-a scapat de presa britanica. Mi s-a dat un scop, ceva mai presus de mine, am purtat aceeasi uniforma ca toti ceilalti, m-am simtit normal pentru prima data în viata. Am putut sa realizez unele dintre cele mai grele lucruri din viata. Am fost instruit sa pilotez un avion de lupta Apache. Un print nu e tratat preferential.

Anderson Cooper: În elicopter nu conteaza cine esti.

Harry: Da, nu exista un buton de pilot automat special pentru print. Eram un bun candidat pentru armata: un tânar de 20 de ani, care suferea de soc. Dar iata-ma pilotând un Apache, luptând, monitorizând simultan patru statii radio. Ma aflam acolo ca sa salvez si sa ajut orice soldat aflat pe teren, pe oricine urla în statia radio: "Avem nevoie de sprijin aerian." Asta îmi era menirea. M-am simtit vindecat. În mod ciudat...

Anderson Cooper: Acele actiuni intense si simultane îti faceau bine ?

Harry: Simteam ca preschimb durerea în scop. Pe atunci, nu îmi dadeam seama ca traiesc dependent de adrenalina. Asa am trait de la 12 ani, de când a murit mama.

Anderson Cooper: Ai scris: "Razboiul n-a început în Afganistan, ci în august 1997."

Harry: Da, pentru mine, fara sa-mi dau seama, razboiul a început cu moartea mamei.

Anderson Cooper: Cu cine te luptai ?

Harry: Cu mine însumi. Acumulasem multa frustrare si blamam presa britanica, pentru rolul sau.

Anderson Cooper: Chiar si la 12 ani ? Asa de mic ? Asa gândeai despre presa britanica ?

Harry: Da, pentru noi, de mici, a fost evident ca presa britanica joaca un rol în nefericirea mamei noastre. Acumulasem multa furie. Din fericire, n-am manifestat-o împotriva cuiva, dar am recurs la bautura. Beam mult, ca sa nu mai simt, ca sa-mi abat gândurile de la asta. De asemenea, am recurs si la droguri.

Harry recunoaste ca a fumat marijuana si a luat cocaina. Scrie ca, spre 30 de ani, era disperat si pierdut.

Harry: De multi ani traiam cu o povara pe suflet, dar nu reusisem niciodata sa plâng. Asa ca încercam constant sa gasesc o cale ca sa plâng... Stateam pe canapea si rememoram cât mai multe amintiri cu mama. Iar uneori, ma uitam la videoclipuri pe internet.

Anderson Cooper: Cu mama ta ?

Harry: Da.

Anderson Cooper: Ca sa plângi ?

Harry: Da.

Anderson Cooper:- Si nu puteai.

Harry: Nu puteam.

Cu sapte ani în urma, pentru prima data, a cerut ajutor psihologic. Ne dezvaluie ca a încercat si alte tratamente experimentale.

Anderson Cooper: Scrii în carte despre droguri psihedelice: ayahuasca, psilobicina, ciuperci…

Harry: Nu le recomand ca droguri recreationale, dar, daca le iei sub îndrumarea oamenilor potriviti, daca suferi profund dupa un doliu sau o trauma intensa, atunci, efectul lor este unul curativ.

Anderson Cooper: - Ti-au aratat ceva. Ce anume ?

- Mie... "mi-au curatat parbrizul." Au sters nefericirea pierderii, au demontat ideea asta a mea ca trebuia sa plâng ca sa-i arat mamei ca-mi lipseste, când, de fapt, tot ce-si dorise era sa fiu fericit.

Printul Harry spune ca a gasit fericirea cu sotia sa, în California, dar, dupa cum veti auzi imediat, e departe de a se fi împacat cu familia regala. Memoriile printului Harry nu sunt deloc iertatoare, iar portretul facut familiei regale nu e deloc magulitor, în special pentru mama sa vitrega, Camilla, actuala regina-consoarta. S-a maritat cu printul Charles în 2005, desi cei doi aveau de zeci de ani o relatie sentimentala intermitenta. Când printesa Diana s-a referit la Camilla ca la "a treia persoana din casnicia noastra", presa de scandal britanica a pastrat expresia, iar printul Harry nu a uitat-o.

Harry: Era personajul negativ, a treia persoana în casnicia lor, trebuia sa-si refaca imaginea.

Anderson Cooper: Tu si fratele tau i-ati cerut deschis tatalui vostru sa nu se însoare cu Camilla ?

Harry: Da.

Anderson Cooper: De ce ?

Harry: Nu ni s-a parut necesar. Am crezut ca va face mai mult rau decât bine. Daca era cu ea, asta era de ajuns, cu siguranta. De ce sa mearga asa de departe, când nu e nevoie sa faci asta ? Voiam sa fie fericit si am vazut cât de fericit era cu ea. Asa ca, în acel moment, am zis... bine.

Anderson Cooper: Ai scris ca a început o campanie în presa britanica pentru a pava calea catre casatorie. Ai scris: "Voiam chiar fericirea Camillei. Poate ca, fericita fiind, ar fi fost mai putin periculoasa." În ce sens era periculoasa ?

Harry: Deoarece simtea nevoia sa-si reabiliteze numele.

Anderson Cooper: Asta o facea periculoasa ?

Harry: Da, din cauza legaturilor pe care le crea cu presa britanica. Ambele parti erau foarte dispuse sa faca schimb de informatii. Cum exista o ierarhie familiala, iar ea aspira sa fie regina-consoarta, avea sa calce pe cadavre din cauza asta.

Harry spune ca, de-a lungul timpului, el a fost unul dintre cadavre. O acuza pe Camilla, dar îl acuza si pe tatal sau ca s-au folosit de el si de William pentru a avea ei presa buna. Printul Harry scrie: "Camilla m-a sacrificat pe altarul ei publicitar."

Harry: Daca un membru al familiei e convins ca publicitatea asta, titlurile favorabile, articolele laudative la adresa ta... îti vor îmbunatati reputatia sau vor creste sansele de a fi acceptat ca monarh de catre britanici, atunci, asta vei urmari.

În carte, Harry scrie ca, atunci când a prezentat-o pe Meghan Markle familiei, în 2016, initial, tatal sau a placut-o, dar William a fost sceptic. Se referea cu dispret la Meghan ca la "actrita americana".Desi nu da nume, Harry spune ca si alti membri ai familiei aveau rezerve.

Harry: De la bun început, înainte de a apuca s-o cunoasca. Iar presa britanica n-a ratat momentul.

Anderson Cooper: Pe ce se baza neîncrederea lor ?

Harry: Pe faptul ca era americanca, actrita, divortata, neagra... De fapt, mulatra, mama ei era neagra. Astea erau doar patru dintre stereotipurile tipice, care au început sa alimenteze frenezia presei britanice.

Anderson Cooper: Dar toate astea au stârnit si neîncrederea familiei ?

Harry: Da. Familia mea citeste tabloidele când se aduna la micul-dejun, aasadar, chiar daca spui ca nu crezi ce scriu, tot îsi lasa amprenta. Daca îti faci o opinie pe baza unui stereotip, e foarte greu s-o schimbi. Si o mare parte din familie, dar si din presa britanica... a spus: "L-a schimbat. Sigur e vrajitoare ! L-a schimbat." Da, m-am schimbat si ma bucur ca m-am schimbat, pentru ca, în loc sa ma îmbat si sa ma droghez prin cluburi, mi-am gasit iubirea vietii si am sansa sa întemeiez o familie cu ea.

La scurt timp dupa ce relatia a devenit publica, Harry a insistat sa dea o declaratie prin care condamna anumite tabloide pentru articolele despre Meghan si ceea ce el a numit "aluziile rasiale". Anderson Cooper: Ai scris ca fratele si tatal tau s-au înfuriat pe tine pentru asta. De ce ? Harry: Au considerat ca sunt pusi într-o lumina proasta, au simtit ca ei n-au avut sansa sau n-au fost în stare sa faca asta pentru sotiile lor. Partial, ceea ce a îndurat Meghan se asemana cu ceea ce îndurasera Kate si Camilla. Da, erau circumstante foarte diferite, dar la care se adauga elementul rasial, pe care l-a exploatat imediat presa britanica. Am fost de o naivitate incredibila la început. Habar n-aveam ca presa britanica e atât de rasista. La naiba ! Cred ca si eu eram rasist, înainte de relatia cu Meghan. Anderson Cooper: Crezi ca erai rasist înainte de relatia cu Meghan ? Harry: Nu stiu. Pe atunci, nu vedeam ceea ce vad acum. S-au casatorit în mai 2018, într-o ceremonie ce promitea o familie regala mai moderna si mai "inclusiva". Li s-a acordat titlul de duci de Sussex. Dar, în culise, din ce spune Harry, neîncrederea lui William fata de Meghan s-a accentuat. Anderson Cooper: Ai încercat sa va întâlniti cu William si Kate, sa încerci sa elimini tensiunile ? Harry: Da. Anderson Cooper: Cum a decurs întâlnirea ? Harry: Nu prea bine. La începutul lui 2019, Harry scrie ca ranchiuna dintre el si William a explodat acasa la Harry, pe domeniul Kensington. Anderson Cooper: Ai avut o disputa fizica cu fratele tau ? Harry: Cred ca el acumulase foarte multe frustrari. În acea epoca, oameni din anturajul sau îi spuneau anumite lucruri si tot atunci citea excesiv articole din presa de scandal. Avea o serie de nemultumiri care nu se întemeiau pe realitate. Eu îmi aparam sotia. El îmi ataca sotia, care nu era prezenta atunci, prin ceea ce spunea... Eu ma aparam. Am trecut dintr-o camera în bucatarie, iar frustrarea lui era tot mai accentuata... Tipa la mine, am tipat si eu la el. N-a fost câtusi de putin placut. Si si-a pierdut controlul si m-a împins pe podea. Anderson Cooper: Te-a trântit la pamânt ? Harry: Da. Am cazut pe bolul câinelui. Anderson Cooper: Te-ai taiat la spate ? Harry: Da, dar nu mi-am dat seama pe loc. Mi-a cerut scuze ulterior... A fost o experienta dezagreabila. Anderson Cooper: Ti-a cerut sa nu spui nimanui, sa nu-i spui lui Meghan. Harry: Da, si nu i-as fi spus. Nici nu i-am spus, pâna nu mi-a vazut taietura pe spate. M-a întrebat ce e si am raspuns: "Ce ?" Nu stiam despre ce vorbeste. M-am uitat în oglinda: "Fir-ar !" Pentru ca nu vazusem înainte... Meghan a spus ca presiunea si criticile constante au adus-o în pragul suicidului în iarna lui 2019. Harry: Cel mai mult ma îngrozea ideea ca istoria se repeta. Anderson Cooper: Te-ai temut cu adevarat ca sotia ta... Harry: Da, m-am temut ca finalul, la fel ca pierderea mamei la 12 ani, se putea repeta cu sotia mea. În ianuarie 2020, printul Harry si Meghan au anuntat ca vor sa renunte la rolul lor de membri principali ai familiei regale. Trei luni mai târziu, s-au mutat în California. Au urmat interviul cu Oprah Winfrey, care a tinut prima pagina a ziarelor, si un contract cu Netflix, de 100 de milioane de dolari. Criticii spun ca ducii de Sussex profita de statutul regal atât cât mai pot… Anderson Cooper: De ce nu renuntati la titlul ducal ? Harry: Ce ar schimba asta ? Anderson Cooper: Una dintre criticile ce v-au fost aduse este ca vreti sa va mutate în California, sa renuntati la rolul institutional, dar, atunci, de ce ramâneti în atentia publicului ? De ce faceti publice discutii purtate cu tatal tau sau cu fratele tau ? Tu spui ca ai încercat sa faci asta în privat... Harry: De câte ori am încercat sa fac asta în mod privat, în presa s-au scurs informatii, s-au publicat articole false despre mine si sotia mea. Deviza familiei este: "Nu te plânge, nu te justifica." Dar e doar o deviza si... Anderson Cooper: Multi se plâng si multi dau explicatii. Harry: La nesfârsit. Anderson Cooper: Si filtreaza informatii în presa. Harry: Exact. Printul Harry continua sa spuna ca nu el ar filtra informatii contra familiei sale. Harry: Asa ca, acum, încercând sa vorbesc pe limba lor, sper eu, voi sta aici si-ti voi spune tie adevarul, cu propriile mele cuvinte. Nu ma voi folosi de altcineva, de "o sursa anonima", ca sa filtrez minciuni sau relatari false unei prese de scandal, care îsi radicalizeaza cititorii, literalmente, cu potentialul de a face rau familiei mele. Sotiei mele, copiilor mei ! Luna trecuta, tabloidul britanic The Sun a publicat un articol necrutator despre Meghan, semnat de un prezentator TV. Anderson Cooper: A scris: "O urasc. Nu pot dormi noaptea. Stau treaz, scrâsnesc din dinti si visez la ziua în care va fi plimbata despuiata pe strazile din Anglia, în timp ce multimea urla 'rusine' si o acopera cu excremente." Te surprinde ? Harry: Daca ma surprinde ? Nu. E socant, da. În fond, multumesc, asta dovedeste ca avem dreptate. Anderson Cooper: Palatul a reactionat la asta ? Harry: Nu, iar la un moment dat, tacerea e tradare. Harry a revenit în Regatul Unit. A fost la Londra, în septembrie 2022, la un eveniment caritabil, când s-a anuntat ca bunica sa, regina, era tinuta sub observatie de medici, la Castelul Balmoral. Harry: L-am întrebat pe fratele meu ce planuri are, cum se duc el si Kate acolo. Doua ore mai târziu, toti membrii familiei din zona Windsor si Ascot luau un avion împreuna, un avion de, poate, 14-16 locuri. Anderson Cooper: Tu n-ai fost invitat ? Harry: Nu. Pâna sa ajunga Harry la Balmoral, pe cont propriu, regina murise. Harry: Am intrat, ma astepta matusa. Si m-a întrebat daca vreau s-o vad. M-am gândit vreo cinci secunde daca e o idee buna, apoi mi-am zis: "Stii ce ? Poti face asta. Trebuie sa-ti iei ramas-bun." M-am dus sus, mi-am scos haina, am intrat si am stat cu ea o vreme. Singur. Anderson Cooper: Unde era ? Harry: În dormitorul ei. M-am bucurat pentru ea, pentru ca-si încheiase viata, iar sotul ei o astepta si au fost înmormântati împreuna. Asa cum se întâmplase cu 25 de ani în urma, Harry si William au mers împreuna, dar despartiti, de data asta, în urma sicriului bunicii lor. Anderson Cooper: Vorbesti cu William ? Va trimiteti mesaje ? Harry: Acum, nu. Dar astept si-mi doresc... Astept si-mi doresc mult sa ne împacam. Anderson Cooper: De când n-ati mai vorbit ? Harry: De mult. Anderson Cooper: Vorbesti cu tatal tau ? Harry: N-am mai vorbit de mult. Nu recent. Anderson Cooper: Crezi ca va veni o zi când vei redeveni membru cu drepturi depline al familiei regale ? Harry: Nu, mi se pare improbabil. Anderson Cooper: În carte ai numit asta "o ruptura de mari proportii". - Poate fi vindecata ? Harry: Da. Totul tine de ei. Eu si Meghan am spus mereu ca le vom cere scuze public pentru orice greseala a noastra. Dar, de câte ori punem întrebarea, nimeni nu ne spune cu exactitate ce am gresit. Trebuie sa existe o discutie constructiva, o discutie privata, care sa n-ajunga în presa. Anderson Cooper: Presupun ca ei vor spune: "Cum sa avem încredere în tine ?" "Ce garantii avem ca nu vei spune ce am discutat, într-un interviu ?" Harry: Totul a început când ei au vorbit zilnic cu presa contra sotiei mele, au spus minciuni, iar asta ne-a împins pe mine si pe sotia mea sa fugim din tara noastra... tara mea. Anderson Cooper: Cred ca e greu pentru cineva sa-si imagineze o familie care pare desprinsa din "Urzeala tronurilor", minus dragonii… Harry: N-am vazut "Urzeala tronurilor", dar dragonii sunt reali, sunt a treia parte implicata, si anume presa britanica. În fond, daca n-ar fi presa britanica, probabil am fi si acum o familie disfunctionala, asa cum sunt multe, dar, în esenta, exista o familie. Nu încape îndoiala! Astept si sper sa recuperez acel element familial. Sper sa am o relatie cu fratele meu, cu tatal meu si cu alti membri ai familiei. Anderson Cooper: Îti doresti asta ? Harry: E tot ce am cerut vreodata. Casei Regale i s-a oferit ocazia sa comenteze, dar reprezentantii sai au cerut ca, înainte de a da un raspuns, sa aiba acces la emisiune înainte de difuzare, ceea ce noi nu facem niciodata.

Sursa: StirilePROTV Etichete: Dată publicare: 11-01-2023 11:26