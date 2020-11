Interviu cu prefectul Clujului. Abrudean afirmă că numărul de teste a dus județul pe locul 2 la infectări

În prezent, patru județe ale țării au depășit o rată de infectare de 4 la mia de locuitori și sunt deja în scenariul roșu. Printre acestea se află și Cluj, unde incidența - potrivit ultimelor cifre oficiale - este de 4,61 la mie.

Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, a declarat pentru Știrile Pro TV că principala cauză pentru care Clujul are o incidență atât de mare este faptul că se efectuează foarte multe teste.

”Pentru că vă dau un exemplu foarte simplu, dacă noi nu mai testăm o zi la Cluj, incidența scade cu 0,3 la mie. Deci lucrurile sunt cât se poate de simple statistic matematic.” - a spus prefectul.

În opinia sa, locuitorii județului Cluj respectă regulile privind combaterea infectărilor cu Covid-19 chiar înainte să fie obligați să poarte masca pe stradă. Abrudean recunoaște, însă, că au existat câteva petreceri în zonele studențești ale orașului, unde s-a produs o ”socializare excesivă”.

”În Cluj Napoca vreau să vă spun că oamenii poartă mască înainte ca noi să instituim obligativitatea purtării de mască pe stradă. Am avut niște analize pe care le-am făcut aici și se putea observa ușor că oamenii erau mai responsabili încă înainte să introducem măsurile coercitive.

Cu siguranță există o explicație și pentru numărul mare de cazuri. Probabil socializarea excesivă a dus la apariția unor focare. Am avut, într-adevăr, câteva evenimente, să le spunem, nedorite, anumite petreceri în anumite zone ale orașului. Am intervenit acolo și am instituit zonă de siguranță specială într-o zonă cunoscută pentru petrecerile studenților. Lucrul ăsta nu se mai întâmplă de mai mult de 2 săptămâni.

În rest vorbim de focare familiale, vorbim de focare care apar în anumite unități economice, la locul de muncă, deci cam ceea ce se întâmplă peste tot în țară, n-am spune că municipiul Cluj Napoca sau județul Cluj este diferit din acest punct de vedere.

Însă, repet și revin, amploarea numărului de teste ne dă această cifră foarte mare și această incidență foarte mare.” - a declarat prefectul Clujului la Știrile Pro TV.

Prefectul Clujului, după ce a fost infectat cu Covid-19: ”A fost o experiență neplăcută”

La începutul lunii iulie, prefectul Mircea Abrudean, cel care conduce grupul strategic anti-Covid de la Cluj, a anunțat că s-a infectat cu coronavirus. De asemenea, soţia şi fiul acestuia, în vârstă de 9 luni, au fost testați pozitiv.

Deși a făcut doar o formă ușoară, în care singurele simptome au fost lipsa mirosului și a gustului, Abrudean spune că a fost o experiență foarte neplăpută.

”Da, sigur, a fost o experiență neplăcută pentru mine și familia mea, pentru că am fost împreună cu soția și băiatul de 1 an. Din fericire am avut o formă ușoară și am trecut foarte repede și urșor peste această infecție. Simptomele s-au manifestat prin lipsa gustului și mirosului. Alte simptome nu am avut și nu am avut nevoie de un tratament mai special, să-i spunem așa. Dar, sigur, că 10 zile de spitalizare plus încă 11 de carantină la domiciliu, în total 21 de zile, au un impact semnificativ asupra psihicului, în primul rând.

Repet, din fericire am avut o formă ușoară și am scăpat cu bine, fără niciun efect secundar, dar cu siguranță este o experiență de nedorit pentru nimeni, pentru că impactul pe care-l are asupra psihicului unei persoane este destul de semnificativ.” - a mai spus prefectul pentru Știrile Pro TV.

Județul Cluj, pe locul 2 după București, cu cele mai multe cazuri noi

Municipiul Bucureşti - 594 şi judeţele Cluj - 328, Dolj - 295, Mureş - 293 şi Timiş - 283 sunt zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de coronavirus, sâmbătă, 31 octombrie 2020, faţă de ultima raportare.

Cele mai puţine cazuri s-au înregistrat în judeţele Hunedoara - 11, Ialomiţa - 32, Călăraşi -33 şi Covasna - 35.