Interviu cu Didier Stoessel, Chief Investment Officer PPF, în ziarul Frankfurter Allgemeine

Didier Stoessel, Chief Investment Officer PPF, vorbește despre cât timp petrece pentru a gestiona această investiție în liderul european de companii media și de televiziune, care acoperă o piață de 100 de milioane de telespectatori din Germania, Austria și Elveția.

Interviul a fost publicat în Ziarul Frankfurter Allgemeine vineri, 25 August 2023. Textul original în limba germană este disponibil aici.

Ați investit în Pro Sieben Sat.1 acum jumătate de an. De atunci, pierderile companiei s-au înmulțit de opt ori, ajungând la 86 de milioane de euro, iar prețul acțiunilor sale a scăzut cu aproape 20%. Este o investiție bună?

Suntem investitori pe termen lung. Am început să cumpărăm acțiuni devreme. Pentru noi, poziția de astăzi este bună. Acest lucru este valabil și pentru această investiție.

Cât de mare este cota dumneavoastră în momentul prezent?

Am dezvăluit că am depășit pragul unei cote de 15% în cadrul Pro Sieben Sat.1. Nu am raportat că am depășit pragul de 20%. Asta înseamnă că deținem între 15% și 20%.

Continuați să cumpărați acțiuni?

Nu avem alte dezvăluiri de făcut în acest sens. Suntem mulțumiți cu status-ul actual.

Unii investitori asociază investițiile în media cu diverse intenții politice. Se aplică acest lucru și în cazul PPF?

Nu. Suntem foarte transparenți. Uitați-vă la Central European Media Enterprises (CME). CME deține posturi de televiziune în cinci țări din Europa Centrală și de Est și Europa de Sud. Le garantăm redacțiilor de știri independență absolută. Jurnalismul independent este o valoare în sine, una pe care o susținem.

Nu ați fost întâmpinați cu brațele deschise, nici măcar de MFE – Media For Europe a fostului prim-ministru italian Silvio Berlusconi – care, cu un pachet de 28%, deținea cea mai mare cotă în Pro Sieben Sat.1.

Este clar că oamenii au fost inițial surprinși și s-au întrebat cine suntem. Apoi, ne-am prezentat intențiile. În toate țările în care activăm, încercăm întotdeauna să ne înțelegem bine cu toate părțile interesate. Reputația este extrem de importantă pentru noi, ca investitor global. Permiteți-mi să o formulez așa: dacă vrei să fii de calitate, trebuie să te comporți ca atare. Nu suntem aici pentru a provoca probleme, ci pentru a ajuta.

Și totul e bine acum?

Astăzi, interacțiunile noastre sunt prietenoase și constructive. Avem reprezentantul nostru în consiliul de supraveghere, care sperăm că va fi confirmat în curând de instanță. Alegerea a fost bine primită de toți. MFE are doi reprezentanți în consiliul de supraveghere, iar noi avem unul. Sfârșitul poveștii.

Va schimba ceva decesul lui Berlusconi?

Ar trebui să adresați această întrebare către MFE. Ne bucurăm să ne aflăm aici acum. Considerăm că suntem într-o poziție bună.

PPF a investit active în valoare de 40 de miliarde de euro în multe domenii: servicii financiare, telecomunicații, e-commerce, imobiliare, construcție de vehicule de transport și chiar închiriere de iahturi. Ce legătură au posturile de televiziune cu toate acestea?

În primul rând, suntem o companie de investiții activă la nivel global cu o filozofie de investiții conservatoare, dar clară. Suntem deținuți de o familie. Suntem descriși ca fiind un investitor pe termen lung, răbdător, căruia îi place să se implice pe piețe în creștere, fragmentate, care oferă oportunități prin digitalizare și care sunt sustenabile și prietenoase cu mediul.

Ceea ce nu duce neapărat în direcția domeniului media.

Investim în media deoarece credem că avem o bună înțelegere a pieței. În al doilea rând, consumul de videoclipuri este în creștere la nivel mondial. Puteți viziona videoclipuri la orice oră din zi și din noapte, folosind o gamă largă de dispozitive. Avem conținutul și capacitățile tehnologice pentru a oferi ceea ce își doresc consumatorii, oriunde și în orice moment. Trebuie doar să monetizăm. Există posibilități uriașe și oportunități mari.

Nu vă este frică de Amazon, Netflix și restul companiilor?

Aceștia sunt concurenți fantastici. Dar oare va decide Netflix să facă un serial despre supermodele cu Heidi Klum în Germania și Austria? Probabil că nu.

Nu vă este frică de dimensiunea lor?

Dimensiunea înseamnă mult în acest domeniu, dar conținutul local și conținutul live sunt mult mai importante. Oamenii vor știri și povești din viața lor, din regiunea lor și în limba lor. Cred cu tărie în asta. De aceea avem atât de multă încredere în piața media. Vedem multe tendințe. Pro Sieben Sat.1 activează doar în Germania, Austria și Elveția. Dar, din punct de vedere media, suntem activi în multe alte regiuni și avem expertiză în digitalizare și telecomunicații. De exemplu, tocmai am achiziționat acțiuni în platforma de streaming Viaplay, cea mai mare din Scandinavia, care se află în ascensiune rapidă.

Chiar și în cazul furnizorilor mari de streaming se aplică zicala „Nu tot ce strălucește este aur”. Când aceștia au probleme, cum se traduce asta pentru ceilalți furnizori?

Multe dintre marile servicii de streaming pierd în prezent sute de milioane de dolari. Oamenii nu ar trebui să uite faptul că aceștia vor fi nevoiți să crească prețurile. Platformele vor cere între 20 și 25 de euro pe lună. Aceasta este o oportunitate pentru alți furnizori. Sunt convins că tradiționala...

… televiziune lineară, gratuită și finanțată din publicitate…

… are un potențial mare de monetizare a conținutului.

În acest moment, Pro Sieben Sat.1 nu reușește acest lucru – așa cum arată cifrele de afaceri. Deci: ce ar trebui făcut?

În mod normal, nu am fi încântați, dar, cu siguranță, nu este cazul. Suntem foarte mulțumiți de ceea ce s-a realizat în ultimele șase luni. În acest moment, vestea bună este că toți acționarii au un singur obiectiv: să se asigure că Pro Sieben Sat.1 revine pe pista câștigătoare. Pe de altă parte, este adevărat că în prezent, această companie și întreaga industrie acționează într-un mediu foarte dificil.

Ceea ce înseamnă?

Toată lumea trebuie să își unească forțele și să ofere consiliului de conducere cât mai mult sprijin posibil și cât de mult ajutor este necesar pentru a se asigura că, compania este pe drumul cel bun.

Este o chemare la război sau o descriere a situației?

Toți știu despre ce este vorba, iar strategia prezentată de CEO-ul nostru, Bert Habets, este clară.

Adică anunțul că vor fi tăiate 400 de locuri de muncă și promisiunea de a pune în funcțiune platforma de streaming Joyn?

Există, desigur, o mare diferență între prezentarea unei strategii și implementarea acesteia. Sunt multe etape. Trebuie să formezi echipe din nou, iar canalele de televiziune trebuie să performeze mai bine. Este clar că monetizarea conținutului trebuie să devină mai atractivă în toate direcțiile media. Este la fel de clar faptul că întregul proces de digitalizare nu a făcut prea multe progrese în ultimii cinci ani. Acest lucru trebuie compensat într-un ritm extrem de rapid. Este clar pentru toți. Toată lumea știe ce trebuie să se întâmple și faptul că acel ceva chiar trebuie făcut.

Deci nu aveți prea mult timp la dispoziție?

Următoarele cinci sau șase luni sunt importante. Apoi, vom vedea cum se dezvoltă piața germană de publicitate. Conținutul trebuie, de asemenea, îmbunătățit. Acest lucru nu se va întâmpla peste noapte. Pentru asta, ai nevoie de oamenii potriviți și de un plan de acțiune detaliat pe care, sperăm, că managementul este capabil să îl implementeze. Așteptăm și vedem rezultatele peste șase luni. Apoi, putem vorbi din nou despre asta.

Prin urmare, nu este mult timp.

Șase luni poate fi un timp lung și, de asemenea, un timp foarte scurt, dar trebuie să fie suficient pentru a ne concentra energia pe reconfigurarea programului pentru 2024. Conținutul nostru ar trebui să-i facă pe oameni fericiți, să-i entuziasmeze și să-i emoționeze.

CEO Habets are votul tău de încredere?

Da, și pe lângă asta, are toată susținerea mea. A făcut o treabă convingătoare ca CEO al RTL Olanda. Transformarea digitală pe care a realizat-o acolo a avut un mare succes. Acum, desigur, nu sunt 20 de milioane, ci 80 de milioane de potențiali clienți, ceea ce necesită un salt cuantic. Cu alte cuvinte, totul depinde de capacitatea lui de a implementa corect conceptul. Acest lucru va fi decisiv pentru Pro Sieben Sat.1.

Au existat multe episoade tulburătoare în companie: situații financiare întârziate, pierderi, plecarea managerilor de top și disponibilizări. Te așteptai la o asemenea restructurare?

Am analizat cu atenție compania înainte de a cumpăra prima acțiune. Am analizat toate segmentele, am comparat timpii de publicitate și așa mai departe. Și nu am fost surprinși. Acum, cel mai important lucru este să câștigăm bani prin intermediul conținutului prezent pe toate canalele. Acest lucru nu se va întâmpla așteptând și urmărind.

Asta necesită investiții, nu proprietari care se așteaptă la dividende rapide.

Desigur, compania are nevoie de mai multe investiții pentru ca acest lucru să se întâmple. Unele profituri viitoare vor trebui reinvestite. Vorbim despre o investiție pe termen lung. Vedem un potențial mare, atât timp cât restructurarea necesară începe. Succesul sau eșecul Pro Sieben Sat.1 și al oricărei alte companii media din Europa va depinde de cum și dacă sunt capabili să distribuie și să vândă conținutul lor într-un orizont mai larg decât este cel din prezent. Furnizorii de telecomunicații vor juca un rol decisivi în acest domeniu. Și aceasta este o afacere pe care o înțelegem.

Interviul a fost realizat de Andreas Mihm.

