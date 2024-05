Instructor auto, spulberat de o mașină când mergea cu motocicleta. A fost aruncat în aer câțiva metri

A fost aruncat câțiva metri în aer şi a pierit pe loc. Iar autoturismul s-a oprit în zidul unei case de pe marginea drumului.

Accidentul s-a petrecut pe DN17 în dreptul localitățiii Podirei. Motociclistul se îndrepta spre casă când din sens opus, un șofer de 27 de ani ar fi încercat să facă o depășire.

Proprietar casă: „Eram în grădină, am auzit o bubuitură și când m-am uitat din grădină am văzut că intră mașina în casă, când am venit era șoferul ieșit și omul era mort.”

Mașina condusă de tânărul de 27 de ani s-a oprit într-o casă.

Proprietară casă: „I-am dat un pic de apă, era cu telefonul în mână, încerca să-și sune șefii, că se ducea la muncă.”

Bunicul șoferului auto: „El a spus că ar fi fost în depășire și ăsta ia apărut dintr-o dată în față, schimbând mai multe direcții, nu a mai apucat să îl ferească.”

Impactul i-a fost fatal motociclistului.

Marius Rus, purtător de cuvânt ISU Bistrița-Năsăud: „Echipajul de terapie intensivă mobilă a găsit la locul accidentului motociclistul în stop cardio-respirator. A fost început imediat protocolul de resuscitare, dar din păcate, organismul bărbatului în vârstă de aproximativ 45 de ani nu a răspuns manevrelor.”

Prietenii victimei spun că bărbatul era un instructor auto respectat, care conducea întotdeauna cu prudență.

Prieten motociclist: „Nicio dată în viața lui nu a mers ilegal cu motocicleta, sau peste limita de viteză, un instructor auto cu foarte mare experiență.”

Șoferul a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Poliţiştii au deschis un dosar penal, iar traficul rutier a fost blocat în ambele sensuri aproximativ o oră, pe durata cercetărilor.

