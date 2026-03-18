Diplomatul iranian susține că, din perspectiva dreptului internațional, Statele Unite și Israelul sunt inițiatorii unui „război ilegal”, iar Iranul are dreptul la autoapărare, conform articolului 51 din Carta ONU.

În acest context, Karimi afirmă că niciun stat nu ar trebui să își pună teritoriul la dispoziția agresorului și avertizează că implicarea indirectă a României ar putea atrage răspundere internațională.

În același timp, oficialul iranian subliniază că relațiile româno-iraniene rămân solide la nivel istoric și diplomatic, în ciuda tensiunilor actuale, și afirmă că soluția pentru încheierea conflictului ar fi „pedepsirea agresorului” și reluarea drumului diplomatic, după ce, în opinia sa, negocierile au fost abandonate în favoarea acțiunilor militare.

Ce înseamnă amenințările că România va plăti politic și juridic?

Javad Karimi a transmis un răspuns în 5 puncte la această întrebare: ”bazat pe principii clare ale dreptului internațional”:

1. La 28 februarie, în plin proces de negociere și diplomație care avea o perspectivă promițătoare pentru Iran, Statele Unite și Israelul au declanșat un război împotriva Iranului fără niciun motiv, comițând acte de război și numeroase crime de război prin atacarea unor ținte civile, inclusiv uciderea unor persoane fără apărare, în special copii, spitale, servicii publice și infrastructuri vitale ale orașelor și monumente istorice.. iar acest proces de crime împotriva civililor continuă cu o intensitate în creștere. Prin urmare, din perspectiva dreptului internațional, în aceste circumstanțe, Statele Unite și Israelul sunt considerate inițiatorii unui război ilegal și agresor, iar Iranul este considerat un stat invadat și o victimă a războiului.

2. În conformitate cu articolul 51 din Carta Națiunilor Unite, Iranul, ca stat victimă a agresiunii, are dreptul de a exercita ferm dreptul la autoapărare în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv dreptul internațional umanitar, până la încetarea agresiunii.

3. În conformitate cu principiile și normele dreptului internațional, în astfel de circumstanțe în care guvernul SUA a lansat în mod clar o agresiune ilegală și un război împotriva Iranului, niciun stat nu ar trebui, în niciun fel, să își pună teritoriul la dispoziția agresorului pentru a comite agresiuni împotriva Iranului, care este victima unui act de agresiune. În special în cazurile în care există o posibilitate clară de utilizare abuzivă a teritoriului său de către SUA, acesta ar trebui să utilizeze toate mijloacele adecvate pentru a preveni activitățile care au loc pe teritoriul său sau în orice zonă aflată sub jurisdicția sa și care provoacă prejudicii semnificative Iranului, victima agresiunii.

4. În orice caz, din moment ce guvernul român a decis să acorde o licență SUA pentru a utiliza baze militare de pe teritoriul României în scopul sprijinirii agresiunii împotriva națiunii iraniene, este clar că această decizie încalcă principiile și normele dreptului internațional, iar încălcarea acesteia atrage răspunderea internațională a statului care o comite. Ceea ce a declarat domnul Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Iran, în declarațiile sale oficiale de luni, 16 martie, ca răspuns la decizia menționată a României, se bazează, de fapt, pe aceste principii și norme clare ale dreptului internațional; acesta a afirmat: „Dacă va fi pusă în practică, decizia României va echivala cu participarea la agresiunea militară împotriva Iranului, iar această acțiune este complet respinsă din perspectiva dreptului internațional și va atrage răspunderea internațională a guvernului român.” Aceste declarații sunt de înțeles în contextul pe care vi l-am explicat și au o bază juridică și logică clară și solidă. În numele poporului oprimat și nobil al Iranului, documentăm acțiunile agresive ale Statelor Unite și Israelului în acest război ilegal împotriva poporului iranian și, desigur, documentarea acțiunilor concertate și a participării țărilor care ajută agresorii în orice mod nu ne va scăpa și va fi documentată pentru a fi prezentată în instanțele internaționale și va fi adusă în fața acestora la momentul potrivit pentru a compensa încălcarea răspunderii internaționale a acestor guverne.

5. În dimensiunea politică a răspunsului oficial al guvernului iranian, trebuie să subliniez că relațiile noastre cu România sunt, din punct de vedere istoric și cultural, profund înrădăcinate și, din punct de vedere diplomatic, s-au bazat întotdeauna pe principiul respectului reciproc pentru suveranitate și integritate teritorială.

Cum ați caracteriza relațiile româno-iraniene în acest moment?

Javad Karimi: În opinia mea, legăturile de prietenie dintre cele două națiuni sunt atât de profund înrădăcinate și puternice încât aceste tensiuni politice nu pot afecta relațiile dintre cele două națiuni. Desigur, în acest context și în astfel de circumstanțe sensibile, rolul mass-media și, mai important, al elitelor culturale și religioase din cele două țări, ca gardieni ai încrederii, prieteniei și păcii, este foarte decisiv. Aceștia recunosc, în mod firesc, valoarea și importanța celor 25 de ani de relații bune dintre cele două țări și le vor proteja.

Care ar fi soluția pentru a pune capăt războiului chiar acum?

Javad Karimi: Soluția pentru a pune capăt acestui război ilegal, în opinia noastră, constă în pedepsirea inițiatorului și autorului agresiunii; este clar că noi suntem victimele unei agresiuni brutale. Am fost angajați în diplomație și pace, iar guvernul SUA, încurajat și tentat de Israel, a bombardat masa negocierilor și a preferat războiul și distrugerea în locul păcii. Așa cum au declarat oficialii de rang înalt ai Republicii Iran, este necesar ca statele agresoare să compenseze daunele, iar agresorul să înceteze definitiv agresiunea.