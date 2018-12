Înregistrare AUDIO cu interviul lui Iliescu pentru le Figaro. Ce a spus fostul președinte

Getty

Contraziceri între Ion Iliescu și un jurnalist de la Le Figaro, Paul Cozighian.

Pe site-ul Le Figaro a fost publicat un interviu scris, în franceză, cu Ion Iliescu, în care fostul președinte ar spune că „este o perioadă dificilă, confuză pentru partid, care trăieşte cea mai gravă criză a sa”.

liescu ar mai fi spus în interviul acordar jurnalistului Paul Cozighian că poziţia personală a lui Liviu Dragnea, „cu problemele sale juridice, a creat fracturi interne” în partid.

După ce a apărut articolul, Ion Iliescu a acuzat publicația de ”fake news” și a negat că ar fi făcut astfel de declarații.

Marți, a apărut în presă o înregistrare de 3 minute cu declarațiile făcute de Ion Iliescu în interviu.





Transcrierea declarațiilor, potrivit Mediafax:

"Ion Iliescu: Ştiţi, eu acum nu mai sunt atât de activ în viaţa politică.

Le Figaro: Dar încă sunteţi preşedintele de onoare al PSD?

Ion Iliescu: Nu, nu!

Le Figaro: Ah, bine? Eu credeam că încă sunteţi preşedinte de onoare.

Gelu Voican-Voiculescu: S-a modificat statutul!

Le Figaro: Dar acum câţiva ani eraţi preşedinte de onoare!

Ion Iliescu: Sunt câţiva ani de când nu am mai intrat în nicio activitate a partidului.

Le Figaro: De acord, dar credeam că aveaţi în continuare un titlu, întrucât sunteţi fondatorul partidului!

Ion Iliescu: Sigur că da, dar nu am titlu. Este doar o legătură sentimentală cu cei care au lucrat cu mine. (...) De altfel, partidul traversează o perioadă destul de complicată, destul de dificilă, destul de confuză. Este o perioadă de slăbire şi situaţia este nefericită, deoarece, în acelaşi timp, acesta este principalul partid, cel mai puternic, este partidul care are legături destul de ample la nivelul populaţiei.

Le Figaro: Este într-adevăr singurul partid! Celelalte nu sunt partide!

Ion Iliescu: Este singurul partid puternic şi serios. Al doilea partid, Partidul Liberal, care este în opoziţie, acesta este slab în general. Din punctul de vedere al poziţiei, teoriei, practicii politice, dar şi al personajelor care fac parte din el... Deci, singurul partid serios este Partidul Social-Democrat. Dar, în acelaşi timp, şi acesta traversează o perioadă nu prea uşoară. Cred că, din acest motiv, chiar şi în relaţiile din cadrul partidului situaţia nu este simplă. Nici măcar pentru liderul partidului şi pentru alţii. Eu nu ştiu care va fi evoluţia ulterioară, dar este singurul partid serios din ţară. Care încă este creditat ca având o susţinere destul de largă.

Le Figaro: Au câştigat alegerile locale şi naţionale.

Ion Iliescu: Şi în rândul populaţiei este singurul partid care are într-adevăr o poziţie serioasă, solidă, oamenii au încredere.

Le Figaro: Încă au încredere, nu?

Ion Iliescu: Da, dar din nefericire, nu este o perioadă prea uşoară. Nici pentru liderul partidului, care trece printr-o perioadă nu tocmai comodă, după cum aţi văzut..."

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer