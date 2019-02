Influența Rusiei în România, o îngrijorare pentru SUA. Avertismentul unui oficial

Getty

Consilierul politic al Ambasadei SUA la Bucureşti, David Schlaefer, a declarat, într-un interviu pentru Digi24, că SUA sunt foarte preocupate de încercările Rusiei în România de a crea un fel de idee, prin propagandă.

Metodele de propagandă identificare ar fi platformele tradiţionale, ca Sputnik şi altele, dar şi prin video-uri care devin virale, dar nu sunt atribuite nimănui, postări virale pe reţelele de socializare, care sunt făcute ca să slăbească România, ca ţară, de a crea divizări la nivelul societăţii româneşti şi în mod special, să creeze separare de percepţii între România şi partenerii ei din Vest, să slăbească relaţia transatlantică dintre România şi SUA, dar şi să slăbească afilierea României cu alţi membri UE, scrie News.ro.

Schlaefer a spus că este o strategie foarte sofisticată, pentru că se pare că Moscova are abilitatea de a ţini anumite ţări cu anumite mesaje de propagandă, mesaje false, croite separat pentru fiecare ţară.

„Este cu siguranţă o preocupare majoră pentru ambasada noastră din Bucureşti şi ce credem că observăm de-a lungul ultimilor câţiva ani este o încercare strategică a Rusiei să influenţeze atât politica actuală din Europa de Est, sau în Europa, ca întreg, dar nu doar asta, ci şi să slăbească ţările în anumite privinţe, pe termen mai lung. Să vă explic mai elaborat ce vreau să spun. Suntem foarte preocupaţi de încercările Rusiei în România de a crea un fel de idee, prin propagandă, cu ajutorul platformelor tradiţionale, ca Sputnik şi altele, dar şi prin video-uri care devin virale, dar nu sunt atribuite nimănui, postări virale pe reţelele de socializare, care sunt făcute ca să slăbească România, ca ţară, de a crea divizări la nivelul societăţii româneşti şi în mod special, să creeze separare de percepţii între România şi partenerii ei din Vest, să slăbească relaţia transatlantică dintre România şi SUA, dar şi să slăbească afilierea României cu alţi membri UE, ca ţară membră, chiar şi cu NATO, şi să facă aceste lucruri în interesul politicii externe a Moscovei, ca opoziţie la interesul legitim al României. Cred că este un exemplu concret al felului în care tindem să vedem aceste lucruri”, a afirmat consilierul politic al Ambasadei SUA.



El a precizat că se pot vedea eforturile Rusiei de a manipula alegeri, ceea ce nu înseamnă că se vor strădui să aleagă un anume candidat, ci înseamnă să creeze mai multă diviziune în timpul ciclului electoral, să încerce să facă oamenii să fie mai puţin încrezători în instituţiile lor, în sistemul lor electoral etc.

„Cred că am văzut acest lucru în SUA, toată lumea ştie asta, a fost o încercare reală din partea Rusiei să se amestece în alegerile americane şi nu era din cauză de un anume candidat, ci pentru a face întregul sistem pe care îl avem să fie pus sub semnul întrebării astfel încât încrederea Americii în sistemul electoral să se erodeze. Deci, acesta este doar un exemplu de strategie în timp real pe care Rusia o are”, a adăugat David Schlaefer.



Diplomatul american a explicat că Rusia are şi o strategie pe termen lung, de promovare a unor poveşti, un anume conţinut etc, de-a lungul unei perioade lungi de timp, care ţintesc tinerii, în mod special, pentru că memoria lor nu se întinde atât de mult, nu erau pe vremea lui Ceauşescu sau erau copii poate la acel moment, nu au trăit experienţele acelor vremuri sau cele de imediat după Revoluţie, aşa că pot fi mai susceptibili la acest gen de mesaje, iar acestea ar fi: „România chiar are mai multe în comun cu Rusia sau cu alte ţări din Est decât are cu partenerii şi aliaţii săi din alte zone din afara Europei Centrale sau de Est. Avem o cultură la fel de conservatoare, afinităţi religioase, lucruri de acelaşi fel etc.”

„Acestea sunt toate lucruri bune, pozitive, ar trebui să fie exemple din zone pe care le putem sărbători, toate aceste legături pe care le are România cu ţări precum Rusia sau alte ţări, dar în schimb, sunt transformate în ceva negativ, în loc să fie ceva pozitiv, demn de a fi sărbătorit, este schimbat, astfel încât, aceste lucruri bune devin un instrument care încearcă să îndepărteze România de Vest: «chiar nu aveţi la fel de multe în comun cu americanii, chiar nu aveţi prea multe în comun cu alţi europeni din Vest, chiar nu aveţi ce să căutaţi în această comunitate de naţiuni»”, a explicat Schlaefer.



„Noi suntem îngrijoraţi că de-a lungul timpului acest gen de mesaj poate fi unul foarte periculos, unul care erodează şi care ameninţă pe termen lung legăturile României cu Vestul. Asta nu înseamnă că România va ieşi din UE sau ceva de genul, bineînţeles că nu, dar cred că ceea ce poate însemna este că legăturile şi sentimentele pe care oamenii le au despre aceste legături pot fi slăbite. Acest lucru slăbeşte România ca ţară, face mai dificile interacţiunile efective ale României cu partenerii şi aliaţii săi, care vor ca ea să fie puternică, precum SUA, precum Europa de Vest şi aceasta este o preocupare semnificativă pe care o avem şi de acum înainte”, a precizat diplomatul american.



El a menţionat că una dintre principalele preocupări ale SUA este acest război hibrid în care guvernul rus pare să fie implicat, prin care vrea să aducă separare la nivelul oamenilor.

„Este o strategie foarte sofisticată, pentru că se pare că Moscova are abilitatea de a ţini anumite ţări cu anumite mesaje de propagandă, mesaje false, croite separat pentru fiecare ţară. Ce vei descoperi, auzi sau detecta în România nu va fi la fel cu ceea ce puteţi găsi la unul dintre vecinii voştri, cum este Bulgaria. Nu va fi acelaşi lucru. La fel cu ţările baltice, Letonia să spunem, unde este o populaţie numeroasă care vorbeşte rusă, nu va fi la fel ceea ce citiţi aici cu ce se poate citi în Finlanda, pe flancul nordic, la polul opus României, din punct de vedere geografic. Sunt mesaje sofisticate şi foarte individualizate pentru fiecare ţară în parte. Iar acest lucru arată flexibilitate şi adaptabilitate mari legate de mesajele care apar de la Moscova şi aceasta este o cauză de îngrijorare din partea noastră”, a subliniat consilierul politic al Ambasadei SUA.



Diplomatul a precizat că, în opinia SUA, este o strategie făcută în mod conştient ca să destabilizeze această regiune şi această parte din lume, de aceea, preocupările americanilor sunt legate în principal de Rusia.

„Cred că avem de îndeplinit o condiţie pentru a fi mai rezistenţi şi pentru a putea să ne apărăm, ca indivizi, comunităţi, societăţi, împotriva acestei dinamici: este nevoie de o presă foarte puternică şi foarte independentă. Nu sunt un expert în media din România, dar cred că, în general, jurnaliştii români, cei americani, jurnaliştii din toată Europa pot beneficia de multe sesiuni de pregătire şi instrumente. Cred că aceasta este o metodă excelentă să construim rezistenţă. Cred că fix ce facem noi acum este parte din acest proces. Corect? Pur şi simplu discutăm subiectul în mod deschis, vorbim despre el, oamenii ne vor asculta, vor vedea acest interviu la televizor, pe un podcast sau ceva asemănător, atât jurnaliştii, cât şi cetăţenii obişnuiţi şi le va da ceva de gândit. Şi poate le va da şi un moment de respiro, când vor lucra ca jurnalişti sau când sunt doar consumatori de ştiri şi informaţii, şi descoperă ceva care pur şi simplu nu pare a fi în ordine, ci pare a fi o chestiune exagerată sau pare a fi ceva făcut în mod intenţionat să provoace o emoţie puternică, să separe oamenii, iar în circumstanţe de acest gen, oamenii vor fi puţin mai «echipaţi» să vadă ceva, să detecteze şi apoi să oprească perpetuarea, prin a nu da share, prin a fi mai sceptici, prin a confirma povestea înainte de a o retransmite sau a o republica într-un fel. Cred că acestea sunt lecţii la care putem lucra împreună, dar suntem într-un stadiu incipient în acest moment”, a mai spus David Schlaefer.

