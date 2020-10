Infectat cu Covid-19, primarul Iașului are deja primele simptome. Ce speră Mihai Chirica

Tot mai multe cazuri de coronavirus apar în rândul şefilor din administraţia locală din ţara noastră.

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a fost şi el depistat pozitiv. Edilul susţine că, cel mai probabil, a luat virusul de la un coleg de serviciu.

Între timp, alţi 4 angajaţi din primăria Iași sunt şi ei bolnavi de Covid, printre care şi unul dintre viceprimari.

Chirica spune că se simte bine, dar are deja semne de răceală. Iaşiul înregistrează, până acum, peste 6.300 de cazuri de coronavirus.

Mihai Chirica, primarul municiului Iași: ”Mai mulți colegi de ai mei, cu care am lucrat, au fost testați și au fost găsiți pozitivi. Am fost găsit pozitiv, m-am retras, m-am izolat, am urmat tratamentul și, sigur, mă voi întoarce la muncă imediat ce lucrurile vor intra în normalitate. Și, se vede foarte clar, așa cum spuneam, și la locul de muncă și oriunde ne aflăm, trebuie să avem cât mai multă grijă și recomand tuturor să aibă grija de sănătatea lor. Nu mă simt rău, dar sper să trec repede peste perioada aceasta".