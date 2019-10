Industria belgiană de ciocolată, amenințată de Brexit. Ce măsuri au luat producătorii

De teamă că Brexitul îi va afecta, producătorii belgieni de ciocolată şi-au făcut din timp stocuri masive pe teritoriul britanic.

Asta în condiţiile în care Regatul reprezintă una dintre principalele pieţe de desfacere pentru ciocolatierii din Belgia.

În Belgia, peste 700.000 de tone de ciocolată sunt ambalate în fiecare an şi trimise în toate colţurile lumii. Cum una dintre principalele destinaţii se pregăteşte să se rupă de Uniunea Europeană, producătorii belgieni au făcut mari eforturi pentru a-şi proteja afacerile.

Mieke Callebaut, director Guylian: "Ca să limităm riscurile, am început să facem stocuri, deci am mărit producția. Am cumpărat în avans materie primă și ambalaje ca să putem crește stocurile în depozitele din Marea Britanie. Nu vrem să rămânem fără marfă acolo pentru că ne sunt camioanele blocate în portul Calais."

Potrivit cifrelor furnizate de Federaţia Belgiană pentru Alimente şi Băuturi, în ultimele luni exporturile către Regat au crescut cu 16%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Cu alte cuvinte, vorbim despre un fel de îngrăşare a porcului în ajun, menită să limiteze pierderile.

Nicholas Courant: "Marea Britanie este o piață foarte importantă pentru noi, a cincea ca mărime, cam 10% din totalul exporturilor noastre, altfel spus vreo 2,2 miliarde de euro. E evident că, pe termen lung, Brexitul reprezintă o amenințare uriașă pentru industria alimentară belgiană."

Aşadar, măcar pe termen scurt, producătorii se asigura că vor avea ce vinde în Marea Britanie în perioada sărbătorilor de iarnă.

