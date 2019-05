Îngheţată cu brânză cu viermi sau cu vin alb, în loc de vanilie sau ciocolată

Vara bate la uşă, iar îngheţata rămâne vedeta imposibil de detronat a sezonului cald. Moft sau nu, pe piaţă şi-au făcut loc sortimentele aşa-zis "de designer", cu arome şi texturi însolite.

Îngheţata cu gorgonzola, avocado sau vin alb reprezintă ultimele tendinţe... în California.

Uitaţi de cornetul cu îngheţată de vanilie. Este atât de demodat! Gelateriile se întrec să ofere arome unice şi, neapărat, sortimente fără lactoză şi fără gluten.

"Un studiu a arătat că principalele criterii de care țin seama clienții sunt etichetarea clară și ingrediente naturale, sănătoase”, spune Whitney English, nutritinist.

Noutatea acestei îngheţate artizanale începe de la procesul de fabricaţie unde sunt puse ingrediente precum ulei organic de mango şi cocos.

"Aparatul este setat la minus 16 grade Celsius. Turnăm baza organică, sub formă lichidă, nu solidă, și o amestecăm cu ingredientele. Încet-încet se transformă în înghețată, pe care o servim sub formă de rulouri, ca să fie mai prezentabilă, plus toppinguri grozave”, spune Louis Kim, patron Holy Roly Ice Creăm

Importat din Thailanda, acest "concept" face furori în Los Angeles. Totul este preparat chiar în faţa clientului, apoi rulat şi servit.

Gelateria "Fata Morgana" foloseşte reţete aduse chiar din patria mamă a îngheţatei, Italia.

Printre cele mai neobişnuite arome sunt cele de piersică şi vin, mentă cu brânză de capră ori ciocolată cu aromă de... trabuc.

Pentru cei mai temerari, există chiar şi îngheţata cu gorgonzola, curmale, nuci şi măsline negre.

"Clienții vor produse cât mai naturale, sănătoase și, dacă se poate, să nu aibă multe calorii. Unii preferă complet fără zahăr, alții sunt vegani, așa că avem multe arome vegane. În plus, toate sortimentele sunt fără gluten”, spune Katyna Mercenari, co-proprietar Fata Morgana.

Se estimează că, până în 2030, în Statele Unite, piaţa îngheţatei va ajunge la 84 de miliarde de dolari anual, iar cea mai mai creştere în domeniu o va avea tocmai îngheţata artizanală.

