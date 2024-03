Individul din Chiajna, arestat după sechestrarea fostei iubite, este un IT-ist „vesel și inteligent”

Tânăra de 33 de ani obținuse împotriva lui un ordin de protecție, iar suspectul nu avea voie să se apropie de ea. După 14 ore de negocieri, el a fost scos cu forța din casa femeii, de trupele speciale.

Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional.

La finalul scandalului provocat într-un bloc din Chiajna de bărbatul care susţine că şi-a agresat iubita pentru că a fost trădat în dragoste, oricât au încercat negociatorii şi familia să-l convingă să renunţe, Alexandru Dinu a ieşit din casa fostei sale iubite doar după ce luptătorii Serviciului de Intervenţii şi Acţiuni Speciale au coborât în rapel în dreptul geamurilor, cu armele în mână.

„Treci înapoi la ușă! Stai acolo! Ieși pe ușă, ți-am zis! Ieși la ușă! Nu mai pune mâna pe nimic și du-te la ușă ți-am zis! Intrați pe ușă, am făcut contact cu suspectul, îl avem sub amenințarea armei. Intrați după el" spuneau polițiștii, în timpul acțiunii de capturare a suspectului.

El a fost reţinut pe loc şi după o noapte petrecută după gratii a fost dus la audieri. Înainte a încercat să-şi justifice faptele.

Alexandru Dinu, suspect: „Faptul că am încălcat ordinul de protecţie e un fapt reprobabil pe care mi l-am asumat din iubire. Da, e o greşeală. Nu m-am dat drept curier, m-am folosit de un curier care era acolo ca să-i fac această surpriză”

Reporter: De ce aţi ţinut poliţia pe jar 14 ore?

Alexandru Dinu, suspect: „Eu le-am zis să plece, că nu mă sinucid, nu fac rău nimănui, să dezangajeze întregul echipament SMURD".

După ce victima a fost audiată de poliţişti, la acuzaţii s-a adăugat încă una, şi mai gravă: tânăra susţine că a fost violată.

Alexandru Dinu: „Nu am violat-o, acuzaţia e falsă. Noi am făcut sex consensual şi în seara dinainte, şi în ziua următoare, până când am avut acea ceartă, când a cerut ordin de protecţie pentru că nu mi-a deschis la uşă şi eu am lovit uşa.”

Potrivit apropiaţilor săi, Alexandru Dinu este absolvent de cibernetică şi lucrează ca IT-st. Colegii îl descriu ca pe un individ vesel, inteligent şi care nu ar fi capabil de fapte violente.

