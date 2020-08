Incendiu violent într-un cartier rezidențial din Pitești. O vilă, cuprinsă de flăcări uriașe: „Așa ceva nu s-a pomenit”

Un incendiu violent a cuprins miercuri o vilă dintr-un cartier rezidențial de la ieșirea din Pitești.

Patru mașini de pompieri și două ambulanțe au ajuns, de urgență, la fața locului. Proprietara casei a suferit un atac de panică, iar nepotul ei, care a încercat să stingă flăcările până la sosirea pompierilor, a suferit arsuri severe.

Străzile din jur s-au umplut imediat de fum, de la vila cuprinsă de flăcări. Vântul a făcut și mai grea misiunea pompierilor, iar flăcările amenințau să treacă și la casele învecinate.

Reporter: „Știți ce aveau în curte de arde așa?”

Vecină: „Nu știu, nu știu.”

Reporter: „Ați văzut flăcări?”

Vecină: „Nu, doar m-au chemat că a luat foc casa, atâta, în rest nu știu ce s-a întâmplat, vecina e în șoc acuma.”

Reporter: „Și vecinul am înțeles că are arsuri?!”

Vecină: „Da, are arsuri."

Când a văzut flăcările mistuindu-i casa, proprietarei i s-a făcut rău. Nepotul ei, un bărbat în vârstă de 53 de ani, a încercat să stingă flăcările, dar a suferit arsuri grave.

Vecină: „Nu s-a văzut nimic decât focul.”

Reporter: „Erau flăcări mari?”

Vecină: „Da, mare, fum mare. Am văzut flacăra și în pod, de la mine, de acolo se vede. Mi-a venit rău, nu mai pot. Nu mai pot să vorbesc!”

Reporter: „V-a fost teamă că vine focul și la dumneavoastră?”

Vecină: „Cum să nu? Să-ți fie teamă de foc și de apă totdeauna. Of, Doamne, așa ceva nu s-a pomenit!"

Vecin: „Luase foc când am ieșit eu afară, era flacără, că stau aici. Fum mare. Noi am crezut că a ars ceva, iarbă, buruieni, de-alea și pe urmă am văzut flacăra cum s-a extins."

Pompierii veniți cu patru autospeciale, o autoscară și două echipaje SMURD, au blocat cu totul străduța îngustă.

Trecător: „E închisă trecerea, oamenii să-și facă treaba lor, vedeți că s-a abătut ditamai nenorocirea."

Pompierii încă se luptă cu ultimele focare. La finalul intervenției vor stabili cauza producerii incendiului.