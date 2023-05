Incendiu violent într-un cartier din Buzău. O casă și mai multe anexe au fost distruse de flăcări

Alarma s-a dat în jurul orei 10:00. Vecinii au văzut flăcările si au sunat la 112.

Vecin: "Când am intrat pe poartă a venit cineva de pe stradă și mi-a zis 'Domnule, este fum'. Am lăsat bicicleta lângă perete și am venit repede și m-am uitat și atunci am văzut ditamai flacăra, fumul".

Vecin: "Focul a pornit din fundul grădinii și s-a extins. A început la casă, sus era lemnărie multă, a ars tot. Am văzut fumul ăla mare. Un fum foarte, foarte mare".

Vecin: "Am sunat la 112. S-a extins în nici nu știu cât timp să vă zic... În fracțiuni de secundă s-a extins totul la aproape două case".

Flăcările au cuprins mai intai etajul și mansarda unei locuinte al cărei proprietar obișnuieste să strângă obiecte.

Vecină: "Adună toate ciorciobutele de ani de zile, cum iese acuma așa iese câteodată și am sunat la poliție, la sectorist. O dată a zis că face grătar".

După aproape două ore, incendiul a fost lichidat. Nimeni nu a fost rănit.

Mihai Pascu, prim adjunct inspector șef ISU Buzău: "Ajunși la fața locului, s-a constatat că arde cu flacără deschisă violent la anexe aproximativ 200 de mp aparținând unor trei proprietari. Intervenția a fost dificilă, având în vedere amplasarea construcțiilor și cantitatea mare de materiale combustibile din zona anexelor".

Incendiul a pornit ce la instalația electrica a unei locuințe, au stabilit pompierii.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 24-05-2023 09:32