Incendiu puternic la o casă din Bihor. O fetiță a fost salvată, dar bunicul ei a murit

Necazul s-a abătut peste o familie din județul Bihor, chiar în ziua de Sfântul Nicolae.

Trei frați, un bărbat și două femei, împreună cu o fetiță, au rămas fără acoperiș deasupra capului după ce casă în care locuiau a ars din temelii.

Nenorocirea le-a răpus și bunicul, un bătrân de 87 de ani.

Fetița de șase ani se afla în casă, în grijă unchiului și a mătușii, când s-a dezlănțuit dezastrul. Tinerii s-au trezit în mijlocul flăcărilor și au scos în primul rând copila din casă.

Din păcate, pentru bătrânulcare se află într-o camera alăturată nu au putut face nimic.

Ionuț Gutman, nepotul victimei: „Cu un puseu de curaj am deschis ușa, deși vedeam prin geam ce e, am zis că totuși poate reușesc să-l scot cumva pe bunicul, dar din păcate am ajuns prea târziu, fiindcă flăcările erau cam până la înălțimea mea, fumul era foarte dens”.

Florina Gutman, sora mai mare: „Fetița știe, efectiv știe c-o fost aici, acasă. O trebuit frate-meu s-o scoată pe geam, cu sora-mea. Știe ce s-a întâmplat, știe c-o ars casa.”

Vecin: „Toată ușa era în flăcări, ușa de interior era în flăcări. Nu puteai să intri”.

Vecin: „Am văzut la vecini flacăra în vârful casei.”

Pompierii au acționat cu trei autospeciale.

Camelia Roșca, purtător de cuvânt ISU Crișana: „În momentul sosirii colegilor la locul indicat, ardea generalizat o casă. Din nefericire, în casa incendiată echipajele au găsit trupul carbonizat al unui bărbat de 87 de ani".

Fetița de șase ani stă acum la rude, împreună cu mătușa ei. Mama și unchiul său au fost găzduiți de un localnic. Sătenii vor să pună mână de la mână și să-i ajute.