Incendiu puternic în Timiș. Un restaurant construit din lemn a ars ca o torță

Din fericire, nu au existat victime. În interior se afla doar personalul de la bucătărie, care a reușit să fugă din calea flăcărilor.

Restaurantul, aflat la 20 de kilometri depărtare de Timişoara, a fost înghiţit de flăcări în jurul prânzului. Vâlvătaia, care a izbucnit de la acoperiş, s-a extins imediat şi a cuprins şi o clădire din apropiere, construită tot din lemn.

Focul putea fi zărit de la mare distanţă, după cum povestesc martorii.

Localnic: "Am văzut un fum negru, imens, mare. Când am venit, era ce vedeţi şi dumneavoastră. Tot lemn laminat, polistiren, lac. Doar placa de jos era din beton, restul din lemn".

În acele clipe, în restaurant se aflau doar câţiva angajaţi. Ei pregăteau mâncarea pentru două evenimente care ar fi trebuit să aibă loc pe terasă.

Silviu Rujan – bucătar: "A ars tot. Am golit zece extinctoare, cu praf, doua cu spumă, până au venit pompierii. Am scos butelia afară, ce am mai scos, ce am mai putut scoate. Butelii, ca să nu fie pericol."

În scurt timp au intervenit 22 de pompieri cu şase autospeciale de stingere cu apă şi spumă.

Restaurantul era construit în întregime din lemn. Pompierii s-au luptat de mai bine de o oră cu flăcările, însă nu au mai reuşit să salveze nimic."

Răzvan Zamfira - ISU Timiş: "Intervenţia a fost relativ dificilă din cauza imposibilităţii de a alimenta autospecialele de la surse cu presiune. Am fost nevoiţi să alimentăm în navetă şi fără presiune, din lacul afalt în spatele complexului turistic."

Cauza incendiului va fi stabilită în urma unei anchete.