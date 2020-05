Incendiu puternic în Bistrița Năsăud. A mistuit un depozit de cereale, un grajd și o moară

Un incendiu puternic a mistuit un depozit de cereale, un grajd și o moară dintr-o localitate din Bistrița Năsăud.

Doar intervenția promptă a pompierilor a făcut ca flăcările violente să nu se extindă și la casele oamenilor din zonă.

Pagubele sunt mari, spune cu durere proprietarul, iar cauza este de natură electrică, spun prompierii, din primele cercetări.

Focul a izbucnit în zorii zilei, iar proprietarul nu a apucat să facă nimic: flăcările erau deja înalte și mistuiau magazinele cu lemne. Apoi și depozitul cu cereale și utilaje.

Proprietar afectat: „Multă pagubă, nici nu pot hotărî cât material a ars, scândură, am avut multe și poștă de molid.”

Vecin: „Vinde cereale, anexele în spate s-au aprins. Se aude că de la instalația electrică”.

Vecin: „E un depozit de cereale, grâu, mălai, a fost foarte mare, vă dați seama , mă tem că și mașinile au luat foc, alea mari.”

Focul a cuprins imediat un adăpost de animale, un depozit de plante furajere și o moară de cereale. Din cauza deflagratiei puternice, geamurile unei gospodării din vecinătate s-au spart.

Vecină: „Un scurt circuit i-a făcut. Animale, dar a apucat și le-a scos, lucernă are multă, fânul de pe grajd i s-a aprins, erau acasă. Doamne ferește, să ferească Dumnezeu, am fost și am ajutat.”

Două ore s-au luptat pompierii cu flăcările și au reușit cu greu să salveze casele oamenilor

Marius Rus, ISU Bistrița Năsăud: „Intervenția a avut un grad de dificultate din cauza faptuli că în zona de manifestare a focarelorse aflau două butelii de gaz pline. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind de natură electrică, scurtcircuit.”

Pagubele urmează să fie evaluate, iar cercetările în acest caz continuă.