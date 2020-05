Incendiu uriaș într-un depozit din Vaslui. Ce se afla înauntru. "A fost un arc electric"

Un incendiu violent a izbucnit duminică seară într-un depozit de materiale plastice aflat la ieșire din Vaslui.

Un fum gros a inundat zona, iar flăcările amenințau să înghită și construcțiile din apropiere. Însă pompierii au reușit să potolească la timp vâlvătaia.

Alarma a fost dată înainte de miezul nopţii. Mai mulţi oameni au zărit flăcările care au izbucnit în depozitul de materiale plastice şi au sunat imediat la 112.

Martor: "Dintr-odată a izbucnit o flacără pe geamul clădirii. A fost un arc electric."

Paznic: "De la un fir a făcut o scânteie, a ajuns afară, era un palet cu cărbuni afară. De acolo a pornit flacără şi focul. Când am văzut focul, am oprit curentul şi am anunţat pompierii."

La faţa locului au ajuns în scurt timp pompierii, care au reuşit să stingă flăcările înainte de a se extinde la celelalte depozite din apropiere. Intervenţia a fost însă dificilă din cauza fumului gros.

Elvis Pirus, purtător de cuvânt ISU Vaslui: "7 autospeciale şi 19 pompieri militari. În interior au ars 100 mp de materiale textile, plastice şi cărbune."

Depozitul a fost afectat de un incendiu violent şi în octombrie 2017. Atunci, focul, aprins din cauza unui scurtcircuit, după cum spun autorităţile, a cuprins o suprafaţă de o mie de metri pătraţi, iar pagubele au fost însemnate. Şi aseară se pare că tot un scurtcircuit ar fi dus la dezastru.