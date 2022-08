Incendiu la casa parohială din Liviu Rebreanu. Preotul a suferit arsuri

În momentul în care locuința a fost cuprinsă de flăcări, preotul era înăuntru și a suferit arsuri la cap. Vecinii au văzut vâlvătaia puternică și au dat alarma.

„Vai de capul mei! uite ce arde!” exclama o femeie.

Preotul, în vârstă de 38 de ani, tocmai ce se întorsese acasă de la slujba de seară, când a fost strigat de vecini să iasă afară că arde casa.

„Am auzit că se strigă, arde, arde și am ieșit afară și am văzut că arde casa, cu un furtun de la vecini am dat până au venit pompierii” explică un vecin.

Localnică: „A ajuns soțul acasă, a intrat în cameră, și când a ieșit, a spus că arde la domnu părinte și a ieșit toată lumea afară, era flacără mare acolo în spate”

„Înăuntru era preotul care a fost la paraclis acum cu sfânta Marie și când a venit, un vecin a văzut că iese un fum mare din acoperiș, el nu a știut și până au venit pompierii, deja era flacără masivă în podul casei” a spus altcineva.

Părintele paroh a suferit arsuri la cap când a încercat să iasă din locuință. A primit îngrijiri medicale la fața locului, dar a refuzat transportul la spital. Când au ajuns pompierii, ardeau o terasă și acoperișul casei. Aceștia au intervenit cu patru autospeciale și au reușit să stingă flăcările imediat.

David Boțan, ISU Bistrița Năsăud: „Pompierii năsăudeni, au intervenit în localitatea Liviu Rebreanu, la casa parohială. suprafața care a ars a fost aproximativ de 50 mp. părintele paroh a avut nevoie de îngrijiri medicale, i s-a acordat de către echipajul de prim ajutor.”

Cauza incendiului va fi stabilită de o anchetă.

