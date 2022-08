Clipe de groază la pensiunea din Vâlcea cuprinsă de flăcări: O femeie a aruncat un copil de la etaj

Incendiul, care a izbucnit la parter, a umplut totul de fum şi a făcut imposibilă evacuarea. În panică generală, o mamă și-a aruncat băiețelul peste balcon, în brațele poliţiştilor veniți în ajutor.

Organizatoarea taberei susține că sistemele de alarmă nu au funcționat și că toți cei dinăuntru riscau să se sufoce. 17 persoane au ajuns la spital.

La ora 3 dimineața o bubuitură puternică i-a trezit pe cei 41 de copii și 10 adulți care îi însoțeau în tabăra.

La parterul pensiunii, în camera centralei, a izbucnit un incendiu puternic, iar fumul dens a invadat toate cele trei etaje ale clădirii. Au urmat țipete de panică.

Una dintre mame a încercat într-un moment de disperare să găsească o soluție de salvare.

Anamaria Orășanu a declarat că i-a pus pe faţa copilului un prosop ud ca să nu se sufoce şi a legat mai multe cearşafuri ca să îi dea drumul peste balustradă.

Unul dintre polițiștii veniţi la fața locului a prins copilul în ultima clipă.

Nicolae Albulescu, agent șef principal poliția Brezoi: "Doamna a aruncat copilul, am prins copilul în brațe, împreună cu colegul de la jandarmi, am urcat pe o scară metalică și am salvat-o și pe mama copilului."

Disperată, învățătoarea care coordona grupul a sunat la 112 și le-a cerut elevilor să iasă în balcoane. Norocul lor a fost că șoferul autocarului, cu care veniseră la munte, era cazat într-o clădire alăturată și a putut să intervină cu o scară găsită prin curte. În drum spre casă, în autocar, femeia ne-a povestit coșmarul pe care l-au trăit pe viu.

Nicoleta Zamfir, organizatoarea taberei: ''Am deschis ușa camerei și nu am putut să ies pe holurile pensiunii din cauza fumului negru și înecăcios. Mi-am luat telefonul, am ieșit în balcon, am sunat într-o disperare la 112, transmițând acelor oameni situația gravă în care ne aflăm, cerând ajutor pentru cei 41 de copii. Au apărut cei de la pompieri și au întins scările, ne-au evacuat."

17 oameni, la spital

În cele din urmă, toți cei aflați în pensiune au fost evacuaţi în siguranţă însă unii dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Dan Ponoran, managerul Spitalului Judeţean de Urgență Vâlcea, a informat că au fost transportate la spital 17 persoane, 16 copii şi un adult, majoritatea din atacuri de panică, dar şi din cauza intoxicării cu monoxid de carbon

Organizatoarea taberei spune că pensiunea era prevăzută cu sisteme de alarmare în caz de incendiu, dar, din păcate, nu ar fi funcţionat. În plus, părinții povestesc că acolo nu se afla nimeni din partea administrației, iar ieșirile ar fi fost blocate.

Nicoleta Zamfir, organizatoarea taberei: ”Au apărut cei de la pompieri și-au întins scările, ne-au evacuat, ne-au întrebat de ce nu am folosit scările și ieșirile în caz de urgență. Nu le-am folosit pentru că acestea erau încuiate, ușa de la pensiune nu a putut fi deschisă, geamul a fost spart ca să pot să evacuez oamenii. Numai o minune ne-a salvat."

Plângere penală pentru proprietar

Acum, toți copiii și adulții sunt în siguranță. Învăţătoarea a făcut plângere penală la poliție prin care cere tragerea la răspundere a administratorilor pensiunii. Autorităţile au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Administratorii pensiunii au mai fost în atenţia autorităților acum două luni, când inspectorii OPC au descoperit mizerie în camere și în bucătărie. Atunci, acolo se aflau 80 de copii. Proprietarii complexului nu au putut fi contactați pentru a-și exprima un punct de vedere.



