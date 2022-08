Opt copii au rămas pe drumuri după ce casa le-a ars din temelii. Cel mai mic are un an și este grav bolnav

Cei mai mici din familie, un băiețel de 1 an, grav bolnav și surioara de 2 ani, au fost scoși din flăcări, în brațe, de frații mai mari. Acum trăiesc din mila vecinilor și se adăpostesc într-un fost magazin alimentar din comună.

Frate: I-am scos pe frații mei mai mici mai repede și am încercat să ud cu furtunul, să stropesc, să opresc focul, dar nu am reușit. În maximum 20 de minute a luat foc tot.

Drama familiei din comuna Movileni, judetul Iasi, a impresionat întreaga comunitate. Casa celor 8 copii s-a făcut scrum în mai puțin de jumătate de oră. Flăcările înalte au pârjolit totul și doar printr-o minune, cei mici au scăpat cu viață. Cătălin și Fernando, de 16 și 17 ani, au sărit în foc să își salveze frații.

Cătălin Muncică, baiat salvator: Focul s-a aprins la contor și eu eram în cameră, stăteam pe pat. Și, deodată, s-a simțit un miros mai puternic de fum și mi-am dat seama și m-am uitat și am văzut că arde podul. Am ieșit afară, am scos copiii repede și am sunat la Pompieri.

Și structura de rezistență a imobilului a fost afectată, iar acum, oamenii sunt nevoiți să dărâme locuinţam bucată cu bucată.

Claudia Muncică, mama: N-am apucat să scoatem nimic. Am noroc de mila vecinilor că mă mai ajută, au sărit în ajutor cu pătură. Vine toamna, vine școala! Da, asta e cel mai greu, nu au cum să se bucure, să se ducă și ei, ca toți copiii, bucuroși în prima zi de școală, să pună și ei ghiozdanelele, să fie și ei așezați.

Un scurtcircuit la instalația electrică a fost cauza producerii incendiului, spun pompierii.

Costel Muncică, tata: Scurtcircuit s-a făcut, praf s-a ales, tot, am plecat să iau niște mâncare, în 10 minute m-a sunat: tată, ia casa foc. N-am salvat absolut nimic, tot ce aveam pe mine. Copiii desculți, nici papuci, nimic, absolut nimic.

Mezinul familiei abia a împlinit 1 an și este grav bolnav, iar ceilalți copii au între 2 și 17 ani. Părintele Dan Damaschin, cunoscut pentru fapte bune în tot Iașiul, s-a mobilizat și vrea să ridice familiei o casă.

Dan Hodoroabă, primar comuna Movileni: Sunt niste oameni muncitori, ambii, și tătal și mama. Încercăm să îi ajutăm cât putem și noi.

Deocamdată, familia locuiește într-un fost magazin alimentar și speră să nu-i prindă iarna tot acolo.

Preotul Dan Damaschin a postat conturile bancare în care se pot face donații pentru cei opt frați și părinții lor:

