Incendiu de amploare într-o localitate din Neamț: „Am auzit bubuind. Am văzut fum şi flăcări”

Un incendiu a semănat dezastru într-o comună din județul Neamţ. Trei case au ars în totalitate şi patru au fost afectate de focul care cu greu a fost potolit de pompieri.

Misiunea militarilor a fost una dificilă pentru că în zonă există puține surse de apă și vântul care bătea cu putere a întețit vâlvătaia.

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar paguba este uriașă.

Prima care a căzut pradă flăcărilor a fost gospodăria unor bătrâni din comuna Gârcina, judeţul Neamţ. Vecinii au dat imediat alarma şi au încercat să potolească focul până la venirea pompierilor, dar în zadar. Sub ochii lor, valvătaia a înghiţit în scurt timp alte două case şi le-au transformat în scrum.

Neculai Marin, vecin: „M-a strigat vecina de acolo şi când am venit înapoi luase foc şi casa de acolo. Fusese stogul de fân şi imediat s-a extins. Într-un sfert de oră, dar nici un sfert de oră nu a durat. A venit un vânt şi imediat s-a...”

Reporter: „Toate trei casele s-au aprins.”

Vecin: „Da, da."

Elena Marin, vecină: „Am auzit bubuind şi am văzut fum şi flăcări şi de acolo am fugit şi am venit de vale. Aici toată lumea striga, răcnea şi a căzut jos care mai de care şi strigau pompierii."

Cum vântul bătea cu putere, flăcările s-au extins şi au afectat alte patru locuinţe. În timp ce limbile de foc lăsau în urmă prăpăd, o femeie şi un bătrân au suferit atacuri de panică şi s-au intoxicat cu fum. Cei doi au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Maria Spataru, vecină: „Stăteam acolo culcată şi când am deschis ochii am văzut fum şi am ieşit afară şi am început a ţipa. Flăcări mari erau. A bătut vântul şi a venit aşa din deal şi de aici s-a extins la cealaltă."

50 de militari cu şapte autospeciale au intervenit mai bine de cinci ore pentru a stinge focul.

Andrei Grancea, ISU Neamț: „Echipajele au constatat că incendiul afecta deja șapte gospodării cu anexele aferente. Vorbim despre o suprafaţă afectată de 600 de metri pătraţi în care sunt incluse locuinţe şi anexe."

În urma unei anchete va fi stabilită cauza incendiului.

