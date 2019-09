Cum și-a găsit sfârșitul un bărbat în timp ce încerca să se adăpostească de ploaie

Bărbatul încerca să găsească un loc în care să se adăpostească de ploaie în timp ce se întorcea spre casă, informează Mirror.



Când bărbatul a intrat în garaj, ușa s-a închis după el și s-a blocat, bărbatul rămânând închis în întuneric. În acest timp, el a pornit un foc și nu a mai putut ieși.



Potrivit autorităților, proprietarul casei era în spital în acel moment și acasă nu se afla nimeni.

