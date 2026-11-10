Gestul său este legat de criza provocată de angajarea regizorului Felix Alexa la TNB, acuzat de hărţuire şi abuz, „care aduce un prejudiciu de imagine şi o decredibilizare a instituţiei, şi reprezintă un semnal de alarmă îngrijorător pentru mediul teatral”, aşa cum se arată în textul unei petiţii online semnate de peste 2.000 de persoane, scrie News.ro.

"Din cauza felului în care Teatrul Naţional gestionează această perioadă de criză, am decis să opresc colaborarea şi să ies din distribuţia spectacolului "Mary Stuart". Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret pe care îl pot face pentru a-mi exprima punctul de vedere în această perioadă de criză", a scris Tudor Cucu-Dumitrescu pe Facebook.

Acţiunea sa vine după ce şi Conrad Mericoffer a demisionat de la TNB, "pentru felul în care se săvârşesc şi se desăvârşesc lucrurile în această meserie". "Nu am nimic de câştigat din chestia asta, am numai de pierdut. Dar prefer să fac Uber, să mă angajez recepţioner decât să exist într-o astfel de lume, într-o astfel de resemnare. Nu vreau să fiu în postura în care să-i spun copilului meu cum stau lucrurile, iar el să mă întrebe peste ani: dar dacă lucrurile aşa stau, de ce nu le-ai făcut altfel?", a fost mesajul său pe Instagram.

Petiție semnată de mii de artiști

Mai mult de 2.000 de persoane, regizori, actori, scenografi, producători, au semnat până acum petiţia "Responsabilitatea instituţiilor publice. Petiţie privind angajarea regizorului Felix Alexa la TNB şi răspunderea instituţională şi managerială generată de această decizie".

Semnatarii solicită: "Efectuarea unui control de către Corpul de control al Ministerului Culturii la Teatrul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, privind procedura de angajare a domnului Felix Alexa, respectarea obligaţiilor legale de prevenire şi combatere a hărţuirii şi modul în care managerul a gestionat situaţia, inclusiv prin comunicatul public din 30 octombrie 2026, şi reevaluarea deciziei de angajare a regizorului, precum şi comunicarea publică, transparentă şi motivată a măsurilor concrete adoptate în urma acestei situaţii".

Managerul TNB, Ada Hausvater, l-a angajat pe regizorul Felix Alexa, care în 2024 a fost acuzat de hărţuire şi şantaj, aşa cum a arătat o investigaţie RISE Project. Mărturiile mai multor studente au fost făcute publice. "Colaborarea cu regizorul Felix Alexa nu este o măsură arbitrară, unilaterală, ci reprezintă o decizie a mea, discutată şi agreată de Consiliul artistic al TNB - for cu atribuţii consultative - strict pe considerente profesionale, în condiţiile în care Felix Alexa este un regizor competitiv, cu o istorie relevantă în acest teatru, unde a montat din 1991 până în 2025, inclusiv, 21 de spectacole", a transmis, într-un comunicat, managerul TNB.

Felix Alexa va monta la TNB "Tartuffe" de Molière, aşa cum apare pe pagina de Facebook a instituţiei. Distribuţia este formată din: Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Fulvia Folosea, Andrei Calu, Alexandru Potocean, Marius Manole, Emilia Popescu, Marcelo Cobzariu.

"Harta hărţuirii sexuale în sistemul de învăţământ din România", lansată de Asociaţia RISE Project în 2024, reprezintă doar o parte din cazurile de hărţuire şi abuz sexual care au avut loc în şcolile din ţara noastră.

Ce e proiectul „Catedra de Abuz”

"Catedra de Abuz" este primul proiect jurnalistic care a documentat fenomenul abuzului în sistemul de învăţământ românesc. Timp de doi ani au fost publicate o serie de investigaţii care conţin mărturiile a zeci de studente care au povestit despre umilirea, hărţuirea şi abuzul psihic, fizic şi emoţional pe care l-au trăit în universitate.

Una din investigaţii relatează despre experienţele a 14 studenţi şi studente cu regizorul şi profesorul Felix Alexa, care s-au derulat timp de aproape două decenii pe scena celei mai importante universităţi de teatru şi film din ţară. Experienţele relatate seamănă între ele: avansuri, mesaje insistente, urmăriri, ameninţări sau şantaj profesional. În urma articolului, UNATC a făcut un pas istoric şi a interzis relaţiile între profesori şi studenţi. Dar profesorul încă predă în universitate.

Facultatea "a fost un abuz emoţional şi psihologic, picătură cu picătură, constant, timp de patru ani". Aşa a fost descrisă Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti de către Katia Pascariu, care a povestit despre prejudecăţile şi stereotipurile care stau la temelia educaţiei unei actriţe şi despre cum critica, adesea umilitoare, de multe ori mascată sub formă de glumă a clădit o cultură a abuzului emoţional, tolerat şi perpetuat în facultate.