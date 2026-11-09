Ministerul Culturii verifică măsurile de prevenire a hărțuirii în instituțiile subordonate, după scandalul de la TNB

Precizările ministerului vin în contextul scandalului de la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București, care îl vizează pe regizorul Felix Alexa, notează Agerpres.

„Ministerul are responsabilitatea de a veghea la menținerea unui mediu profesional sigur”

În acest context, conducerea Ministerului Culturii s-a întâlnit luni cu managerul TNB, Ada Hausvater.

„În cadrul întrevederii de astăzi, 9 noiembrie, cu managerul Teatrului Național «I. L. Caragiale» din București, doamna Ada Hausvater, conducerea Ministerului Culturii și-a exprimat îngrijorarea și a solicitat clarificări privind situația creată în urma mărturiilor apărute în spațiul public și a reacțiilor generate în comunitatea teatrală. Fără a interveni în raporturile individuale de muncă sau comerciale ale instituțiilor din subordine și cu respectarea prezumției de nevinovăție, Ministerul Culturii are responsabilitatea de a veghea la menținerea unui mediu profesional sigur, bazat pe demnitate, respect reciproc și egalitate de șanse. În acest sens, ministerul verifică, în prezent, în toate instituțiile subordonate, modul de aplicare a măsurilor de prevenire și combatere a hărțuirii pe criterii de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 970/2023”, informează ministerul într-o postare pe Facebook.