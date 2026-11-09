Ministerul Culturii verifică măsurile de prevenire a hărțuirii în instituțiile subordonate, după scandalul de la TNB

Precizările ministerului vin în contextul scandalului de la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București, care îl vizează pe regizorul Felix Alexa, notează Agerpres.
„Ministerul are responsabilitatea de a veghea la menținerea unui mediu profesional sigur”
În acest context, conducerea Ministerului Culturii s-a întâlnit luni cu managerul TNB, Ada Hausvater.
„În cadrul întrevederii de astăzi, 9 noiembrie, cu managerul Teatrului Național «I. L. Caragiale» din București, doamna Ada Hausvater, conducerea Ministerului Culturii și-a exprimat îngrijorarea și a solicitat clarificări privind situația creată în urma mărturiilor apărute în spațiul public și a reacțiilor generate în comunitatea teatrală. Fără a interveni în raporturile individuale de muncă sau comerciale ale instituțiilor din subordine și cu respectarea prezumției de nevinovăție, Ministerul Culturii are responsabilitatea de a veghea la menținerea unui mediu profesional sigur, bazat pe demnitate, respect reciproc și egalitate de șanse. În acest sens, ministerul verifică, în prezent, în toate instituțiile subordonate, modul de aplicare a măsurilor de prevenire și combatere a hărțuirii pe criterii de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 970/2023”, informează ministerul într-o postare pe Facebook.
Ministerul Culturii mai transmite că rămâne ferm angajat în protejarea drepturilor legitime ale tuturor părților implicate, de la persoanele care au adus în atenție aceste situații până la profesioniștii din cadrul teatrului și persoanele vizate de afirmațiile publice, asigurând un cadru de dialog neutru, echitabil și transparent.
Mai mulți artiști au contestat angajarea la TNB a regizorului Felix Alexa, acuzat în spațiul public de hărțuire sexuală.
Pe 30 octombrie, managerul Teatrului Național „I. L. Caragiale” din București, Ada Lupu Hausvater, a precizat că îi aparține decizia de a-l angaja pe regizorul Felix Alexa și că propunerea a fost discutată și agreată de Consiliul artistic al TNB și de Consiliul administrativ.
„Colaborarea cu regizorul Felix Alexa nu este o măsură arbitrară, unilaterală, ci reprezintă o decizie a mea, discutată și agreată de Consiliul artistic al TNB – for cu atribuții consultative – strict pe considerente profesionale, în condițiile în care Felix Alexa este un regizor competitiv, cu o istorie relevantă în acest teatru, unde a montat din 1991 până în 2025, inclusiv, 21 de spectacole. În continuare, Consiliul administrativ – for cu atribuții decizionale – a analizat propunerea și a votat-o unanim, hotărând angajarea pe durată determinată, respectiv pe stagiunea în curs. Parcurgerea acestor etape instituționale se corelează cu responsabilitatea pe care mi-am asumat-o pentru această decizie, în calitate de manager”, spunea Ada Lupu Hausvater într-un comunicat.