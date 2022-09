Încă nu se știe cum se vor calcula facturile românilor la curent. Coaliția nu a ajuns la un consens

Este ultima propunere făcută de cei de la PSD, în timp ce premierul Nicolae Ciucă susține că ar trebui să fie o medie, din aceeași lună, a ultimilor trei ani. Analiștii spun că indiferent de formula de calcul, decizia de a face economie ar trebui să se vadă imediat, în buzunarul clientului.

În acest moment, pragurile pentru plafonarea prețurilor din facturile la energie electrică sunt calculate în funcție de consumul mediu lunar din 2021. Cu alte cuvinte, consumul pentru tot anul trecut se împarte la 12 luni.

Ordonanța privind calculul facturilor este în Parlament, iar aleșii vor să o modifice. În timp ce PNL ar vrea ca plafonul să fie stabilit în funcţie de consumul din aceeași lună din ultimii trei ani, PSD insistă că factura trebuie stabilită în funcție de consumul actual. Oamenii ar fi încurajați astfel să facă economie.

Dumitru Chisăliță, Asociația Energia Inteligentă: „În momentul în care eu am stins becul luna asta, mă aştept ca luna următoare deja să văd efectele, dacă luna viitoare o să sting două becuri, mă aştept ca, într-adevăr, să văd din nou în facturi. Nu mă refer în sensul să stau pe întuneric, ci în sensul în care să îmi eficientizez consumul de energie, şi care se reflectă în mod concret în banii pe care îi scot eu din buzunar, şi care ar trebui să fie mai puţini.”

Asta ar însemna o disciplină și la transmiterea la timp a indexului, ceea ce mulți români nu fac. În plus, facturarea ar fi mai dificilă.

Zoltan Nagy, ANRE: „Este foarte complicat pentru furnizori, pentru că în această variantă preţul aplicat pentru fiecare client poate să varieze de la o lună la alta. Ce se întâmplă în cazul în care la sfârşitul anului consumul mediu lunar trece de 300? Dau înapoi banii? Restitui toată diferenţa? E mult mai complicat.”

Mai mult, susțin reprezentanții ANRE, la sfârșitul lunii ianuarie, în 2023, va fi calculat oricum consumul pentru anul acesta, iar cei care au făcut economie și au consumat mai puţin ca în 2021 şi sub plafonul de 300 de kw, li se vor recalcula facturile și vor primi banii înapoi.

Zoltan Nagy, ANRE: „Cei care trec dintr-o categorie în alta, în jos, adică am fost între 100 şi 300 şi am reuşit să reduc sub 100 consumul meu mediu lunar pe 2022, în luna februarie li se restituie diferenţele. Şi la fel, şi cei care au fost peste 300 şi reuşesc să intre sub 300 în 2022, în februarie vor primi diferenţele de la furnizori şi furnizorii vor primi de la bugetul de stat.”

În acest moment, textul ordonanței prevede ca cei care au un consum mediu lunar mai mic de 100 de kwh să aibă un preț plafonat de 68 de bani, iar cei care au între 100 și 255, 80 de bani. Consumatorii care au mai mult, dar până în 300 de kwh vor plăti diferența până la 300, la prețul din contract. Cei care depășesc 300 de kwh vor plăti tot consumul la prețul întreg din contract.

Mulți dintre cei care au un consum mai mare de 300 de kwh și nu se încadrează pentru plafonare au trecut deja la Hidroelectrica. Este compania care oferă momentan cele mai mici prețuri la curent.

Bogdan Badea, directorul Hidroelectrica, susține că se primesc 5.000 de cereri zilnic, iar sistemul informatic este depășit, iar la un moment dat nu vor putea acoperi consumul întregii țări.

În prag de iarnă, se fac eforturi în toată regiunea și pentru a asigura necesarul de gaz natural pentru următorul an. Am avea nevoie să importăm cel puțin 10% din cantitatea necesară.

Virgil Popescu, ministrul energiei: „Suntem invitaţi pe data 1 octombrie la finalizarea lucrărilor la interconectorul Grecia-Bulgaria, practic operaţionalizează coridorul vertical şi posibilitatea unei noi surse de transport a gazului azer.”

Nu se știe însă dacă după această dată va putea fi și transportat gaz pentru această conductă. Vom putea deveni independenți energetic, în ceea ce privește gazul natural, abia din 2026, atunci când ar urma să înceapă exploatarea zăcământului Neptun Deep din Marea Neagră.

Dată publicare: 21-09-2022 19:52