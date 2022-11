În ajutorul semenilor. Zeci de elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia au donat sânge

Tinerii, care abia au împlinit 18 ani, au mers să doneze sânge la centrul de transfuzii din oraş. A fost prima experienţă de acest fel pentru ei, dar au trecut peste emoţii, cu gândul la cei pe care îi ajută.

Zeci de elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au spus prezent la Centrul de Transfuzii. Pentru Dumitrița, a fost pentru prima oară când a donat sânge.

Dumitrița, elevă: „Foarte multă lume are nevoie de acest sânge. E un sentiment foarte frumos să știi că poți să ajuți pe cineva din puținul pe care poți să îl faci tu”.

Dornici să ajute, elevii și-au învins repede teama.

Lorena, elevă: „Mi-am dorit asta de foarte mult timp și acum, după ce am făcut 18 ani, am ales să vin cu prima ocazie să donez. Sincer, am avut puține emoții, fiind prima oară”.

Florian, elev: „Am vrut să ajute persoanele care au nevoie. E prima dată. Mă simt fericit și împlinit”.

Numărul donatorilor de sânge din Alba e în scădere

În județul Alba, numărul donatorilor a scăzut simțitor, în timp ce nevoia de sânge este tot mai mare în spitale. La fiecare donare se recoltează aproximativ 400 de ml. de sânge.

Anca Bojan, biolog Centrul de Transfuzii Alba: „Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au răspuns cu promptitudine cererilor noastre de sânge. Orice donator este binevenit. Indiferent de grupă, să vină să doneze. Media este undeva la 25-30 de donatori pe zi”.

Potrivit medicilor, persoanele care donează sânge în mod regulat prezintă un risc mai scăzut de infarct sau accident cardiovascular cerebral, iar imunitatea lor este mai puternică.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 07-11-2022 08:34