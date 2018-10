Importul de carne, conserve şi preparate din carne crește constant în România

Importul de carne, conserve şi preparate din carne creşte constant cu 11% doar în prima jumătate a anului, față de aceeaşi perioadă din 2017.

Conform statisticilor, un român mănâncă peste 65 de kilograme de carne pe an şi rămâne fidel zicalei: "nu e pasăre ca porcul". A crescut, însă, interesul şi pentru carnea de curcan.

Consumatorul român, extrem de fidel cărnii produse local, resimte schimbări subtile pe piaţă. Importatorii au adus în ţara cu 33% mai multă carne de vită în primul trimestru din 2018 din Austria, Franţa şi Italia. Tot 33 de procente apar şi în dreptul cărnurilor de curcan, cocoș şi găină, aduse din Brazilia, Belgia şi Germania. Recordul absolut al importurilor este însă deţinut de produsele din porc. Faţă de primul semestru din 2017 am mâncat de două ori mai multe conserve, aduse din Bulgaria, Ungaria şi Olanda.

Denumirile chorizo, turinger, mortadella, speck, prosciutto şi jamon intră în limbajul gospodinelor. În primul semestrul din acest an, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, s-a dublat cantitatea de cârnaţi, cârnăciori, salam şi preparate din carne şi organe. Adică a crescut de la 6500 de tone la peste 14200 de tone.

Importul de carne şi preparate din carne a crescut, per total, cu 11% în primul trimestru din 2018, faţă de 2017. Piaţa cărnii era deja în alertă de pesta porcină, ceea ce a impus procesatorilor să se asigure că nu vor avea goluri în fluxul de marfă. Mulţi au încheiat noi contracte cu furnizori externi sau au crescut valoarea celor în derulare. Cifrele INS nu acoperă şi perioada de început a epidemiei. Este de aşteptat, spun economiştii, să vedem abia peste câteva luni creşterea spectaculoasă a importurilor.

Paradoxal, consumul total de carne a rămas relativ constant.

Unul dintre cei mari mari fabricanţi de mezeluri din sudul ţării ia carcase din ţară, dar importa piese de porc, precum ceafă şi carnea de lucru din Olanda, Balgia şi Danemarca. Nu se aştepta la scăderi în vânzări, ba chiar spera la o creştere a cifrei de afaceri cu 20%, până la finele anului.

Faţă de acum 30 de ani, când mâncau 55 de kilograme de carne pe an, românii consumă 65,5 de kilograme pe an. Pe primul lor, greu de întrecut, este carnea de porc: 33 de kilograme. Urmează carnea de pasăre, 24 de kilograme şi apoi cea de vita, 6 kilograme pe an.

