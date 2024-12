Donald Trump evocă posibilitatea ca SUA să anexeze Canada și promite canadienilor reduceri de impozite de 60%

Joe Biden a ales formule clasice în ”ultimul” său mesaj de Crăciun ”ca preşedinte”, în care-şi exprimă dorinţa ca Statele Unite să ”caute lumina libertăţii şi iubirii, bunătatea şi compasiunea, demnitatea şi decenţa” , relatează AFP.

President-elect Joe Biden and Dr. Jill Biden share #Christmas message: "We're on this Earth to care for one another." pic.twitter.com/QAy8BsgepE

Donald Trump a lansat însă o serie de mesaje provocatoare pe Truth Social.

Preşedintele ales, care a ameninţat sâmbătă să reia controlul Canalului Panama, şi-a repetat acuzaţiile cu privire la un amestec chinez.

An absolutely stunning drone tour of the White House decorated for Christmas, with a Christmas message from President Biden.✨✨ pic.twitter.com/TPdB9Sqeeb

”Crăciun fericit tuturor, inclusiv minunaţilor militari chinezi care exploatează cu dragoste, dat ilegal, Canalul Panama”, scrie el.

Trump, care aprecia sâmbătă că vapoarele americane ar trebui să plătească mai puţin pentru a traversa canalul carea leagă Pacificul şi Atlanticul, a profitat de ocazie pentru a-l nominaliza pe Kevin Marino Cabrera în funcţia de ambasador în Panama, ”o ţară care ne înşală (...) cu mult peste cele mai nebune vise ale lor”.

Canalul Panama, construit de către Statele Unite şi inaugurat în 1914, a trecut în mâinile panamezilor la 31 decembrie 1999 în virtutea unui tratat semnat în 1977 de către preşedintele american de atunci, Jimmy Carter.

President Elect And Melania Trump with a special message for Christmas!

Trump "More than 2000 years ago, God sent his only begotten Son…

An angel announced the birth of our Lord and Savior, to humble shepards.

He is the Messiah, the Lord!” pic.twitter.com/os0eFuSJrD